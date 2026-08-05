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中華電5G滲透率48.8% 強化AI樞紐地位

中央社／ 台北5日電

中華電信第2季每股盈餘創近10年同期新高，總經理林榮賜指出，電信業務穩健成長，5G滲透率至48.8%，企業客戶事業群是擔綱成長引擎，美國及東南亞地區大型資通訊案陸續交付、崙坪AIDC園區啟用，強化中華電AI樞紐的關鍵地位。

中華電信今天舉行法人說明會，公布自結2026年第2季合併財報，營收新台幣613.6億元，年增8.2%；歸屬於母公司業主淨利106.4億元，增加4.7%；每股盈餘1.38元。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信2026年第2季及上半年度營運強勁，主要財務指標，包括營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主淨利及每股盈餘等，均超越單季與上半年財測高標。第2季合併營收更創2010年以來同期新高，每股盈餘創近10年同期最佳。

中華電信總經理林榮賜指出，電信核心業務持續穩健成長，為本季營收及獲利最大的貢獻來源，受惠於5G用戶持續升級及漫遊營收增加，中華電信行動營收市占率達41.2%，再創新高，智慧型手機用戶5G滲透率提升至48.8%，帶動行動服務營收年增達3.2%。固網寬頻因高速上網需求持續增加，1Gbps以上用戶數較去年同期成長61%。此外，受2026年FIFA世足賽轉播成功，影視訂閱數來到全年高點，影視服務營收年增率達20%。

林榮賜進一步表示，企業客戶事業群是本季重要成長引擎，受大數據、資安及IDC等業務成長帶動，資通訊（ICT）營收較去年同期成長32%。

林榮賜指出，中華電上半年取得的資通訊業務簽約金額已達2025年全年水準。此外，由於美國及東南亞地區大型資通訊專案陸續交付，第2季國際電信事業群合併營收較去年同期成長79%。中華電信同步擴展衛星及海纜相關布局，帶動國際業務成長。

展望未來，林榮賜補充表示，中華電信持續推動AI長期發展策略，包括今天宣布崙坪AIDC園區啟用，加上7月與台灣證券交易所簽署合作備忘錄（MOU），規劃於台中AI資料中心為證交所提供服務。將持續深化連結、算力與AI優勢，透過IOWN投資布局，強化中華電AI樞紐的關鍵地位。

中華電 電信業 法人說明會

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