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創見束崇萬再獲選 HBR 台灣企業領袖100強

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
創見董事長束崇萬。圖／公司提供
創見董事長束崇萬。圖／公司提供

創見資訊（2451）董事長束崇萬5日再度獲選《哈佛商業評論》全球繁體中文版「2026台灣企業領袖100強」，反映其任內帶領公司穩健成長、推動產品轉型及布局全球市場的成果。

「台灣企業領袖100強」調查自2016年創辦，每兩年舉行一次，今年邁入第六屆。評選以企業領導人任期內的中長期經營表現為主，綜合衡量財務績效、股東價值及環境、社會與公司治理（ESG）成果。

創見今年上半年營收324.44億元、年增422.2%，稅後純益200.2億元、年增2420.9%，每股稅後純益（EPS）46.63元，營收與獲利均刷新歷年同期紀錄。公司表示，面對全球記憶體市場供需快速變化，仍透過品牌、研發及供應鏈管理維持營運韌性。

在新產品布局方面，創見除持續深耕記憶體與儲存市場，也因應AI、邊緣運算、智慧製造及工業自動化需求，擴大布局企業級儲存產品、嵌入式鏡頭模組及AI視覺解決方案，進一步切入高階應用市場。

品牌與永續方面，創見已連續19年獲選「台灣最佳國際品牌」，並第21度獲得「台灣精品獎」。公司也持續投入節能減碳、責任供應鏈、人才培育及公司治理，並長期贊助青少年體育與公益活動，連續12年獲頒「運動推手獎」。

束崇萬表示，此次再度入選，是創見全體同仁共同努力的成果。面對全球產業快速變化，公司將持續深化核心技術與產品創新，掌握AI及高階儲存市場的成長機會，同時推進永續經營與社會責任。

創見 哈佛 營收

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