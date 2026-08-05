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尖點董事長林序庭首度獲選《哈佛商業評論》台灣企業領袖100強

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
尖點董事長林序庭。圖／公司提供
尖點董事長林序庭。圖／公司提供

PCB鑽針廠尖點（8021）董事長林序庭5日首度獲選《哈佛商業評論》全球繁體中文版第六屆「台灣企業領袖100強」，並出席5日於遠企中心舉行的頒獎典禮。

「台灣企業領袖100強」主要依據企業領導人任期內的長期財務績效進行評比，評選指標包括總股東報酬率（TSR）、累計市值成長等，綜合衡量企業經營成果及創造長期價值的能力。

林序庭表示，很榮幸代表尖點接受肯定，這份榮耀不只屬於個人，也屬於全體同仁、客戶、合作夥伴及一路支持尖點的朋友。

尖點成立30年來，持續專注PCB精密鑽針與鑽孔加工，產品應用涵蓋AI、高速運算、網通及汽車電子等領域。面對AI帶動的新一波產業成長，公司將持續投入核心技術與精密製造，並深化全球布局，提升產品及服務價值。

林序庭指出，台灣擁有許多具全球競爭力的企業，各產業持續創新、相互合作，共同奠定台灣在全球供應鏈的重要地位。尖點未來也將持續與客戶及合作夥伴共同成長，為全球科技產業創造更多價值。

哈佛 尖點 董事長

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