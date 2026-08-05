創見束崇萬：記憶體缺貨恐延續至2027年底 明年供應將更緊
記憶體模組廠創見（2451）董事長束崇萬5日表示，目前記憶體缺貨情況仍相當嚴重，今年甚至未來一年內改善機會都不大，供應商更已口頭示警，明年部分貨源早已售出，供應狀況可能比今年更吃緊，缺貨與漲價走勢甚至可能一路延續至2027年底；他也看好公司下半年獲利，預期仍會繳出相當不錯的成績。
《哈佛商業評論》全球繁體中文版5日在台北遠東香格里拉飯店舉行「台灣企業領袖100強」贈獎典禮，束崇萬代表公司出席領獎。創見今年上半年受惠記憶體價格大漲，EPS由去年同期1.85元躍升至46.63元，年增2421%；股價也由去年8月5日的95.5元漲至5日收盤282.5元，帶動市值由約412億元增至1,219億元，一年來增加約807億元。
束崇萬指出，公司與部分供應商簽有長期合約，目前仍能勉強取得營運所需貨源，滿足部分市場需求，但要完全供應所有客戶仍有難度。隨著記憶體單價大幅上漲，創見庫存金額也已超過200億元，金額增加最主要仍是價格上揚所致。
價格方面，束崇萬表示，目前供應商仍持續調漲價格，雖然記憶體價格已處相對高檔，但市場需求太強、供給依舊不足，因此今年價格仍有上漲空間。
面對供應吃緊，已有客戶提出預付款包下產能或簽訂長約，希望提前鎖定貨源。束崇萬表示，創見本身能取得的供給也有限，因此很難直接承諾包量，公司仍會依照客戶每月實際需求穩定供貨，也不會一次將庫存大量售出。這並非為了等待更高價格，而是希望優先照顧長期合作夥伴。
束崇萬也透露，目前仍有新的大型客戶接洽，但在沒有多餘貨源的情況下，公司仍以既有客戶為優先。談及後續供給變化，他認為MLC NAND停產（EOL）應已大致確定；至於長鑫存儲IPO後是否加速擴產，他表示，擴產涉及設備導入與產能建置，至少需要約兩年，因此未來一年至一年半仍難對市場供給帶來明顯幫助。
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