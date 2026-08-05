若未來記憶體漲幅收斂 創建董座：明年底前仍看不到反轉向下可能

記憶體品牌暨模組大廠創見資訊（2451）束崇萬表示，全球記憶體市場供不應求情況仍未緩解，在供需失衡、新廠產能無法立即填補缺口下，記憶體缺貨情況最快可能一路延續至明年底，市場仍看不到明顯轉折點。束崇萬並認為，即使未來記憶體價格漲幅收斂，但到明年底前仍看不到反轉向下的可能。

這是束崇萬出席2026年台灣企業100強頒獎典禮後受訪，針對記憶體市況提出最新的看法。

束崇萬表示，三星等大廠已確定不再生產MLC NAND型快閃記憶體，未來市場供給將進一步收斂。隨著原廠逐步退出成熟製程產品，但工控、醫療、網通及嵌入式等仍大量採用MLC NAND的應用，將面臨更大的供貨壓力，相關產品價格也勢必會持續攀升。

對於市場關注中國DRAM大廠長鑫存儲在美國IPO後是否加速擴產，束崇萬認為，即使長鑫取得資金，興建新廠、新增產能仍需時間，估計從 建廠、設備採購到量產，通常至少需要兩年，因此未來一年到一年半內，新增供給仍無法有效紓解市場缺口。

針對記憶體未來價格走勢，束崇萬直言，「價格還是在漲價！就是缺貨！」他認為，今年記憶體價格將持續上漲，甚至供不應求的情況可能一路延續到明年底。雖然目前價格已處於高檔，但供應商仍持續調漲報價，主因仍是AI帶動的需求過於強勁，市場供需失衡尚未改善。

他透露，創見目前與部分供應商簽有長期供貨合約（Long-term Agreement，LTA），因此仍可在一定程度上滿足客戶需求，但仍無法完全供應市場需求。即使有長約保障，面對整體供貨吃緊，公司仍必須優先分配有限資源。

束崇萬也證實，目前已有客戶提出願意支付預付款，希望提前鎖定產能，但由於公司可取得的記憶體供應仍有限，無法全面接受包產能模式，而是以長期合作客戶為優先，盡可能協調供貨。

他表示，目前仍有新的大型客戶持續上門洽談，但在貨源有限下，公司仍會優先滿足既有合作夥伴需求，現階段沒有多餘產能可大幅拓展新客戶。

展望今年下半年營運，束崇萬維持樂觀看法。他說，記憶體價格持續走揚、供給依舊緊俏，以及產品組合改善帶動下，今年將維持不錯獲利表現。