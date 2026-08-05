KPMG全球ESG風險調查 自然風險崛起、AI 助攻數據治理

KPMG 5日發布《2026全球ESG風險調查》指出，除了氣候變遷外，自然與生物多樣性、地緣政治、AI應用及供應鏈韌性等新興風險快速升高，正成為全球企業永續經營的新挑戰。調查涵蓋全球23個國家、111家銀行，顯示銀行業的ESG風險管理已從過去著重法規遵循，逐步轉向與授信、投資及資本配置深度整合。

調查顯示，85%的受訪銀行將氣候風險列為最重要的ESG議題，較去年增加5個百分點；自然與生物多樣性風險的重要性也由30%升至35%，反映自然資本議題持續升溫。不過，自然風險管理仍有不足，80%的銀行認為資料取得及品質是最大挑戰，高達90%尚未建立完整的自然風險情境分析能力。

KPMG安侯永續發展顧問董事林泉興表示，全球銀行業ESG風險管理已進入2.0階段，重心從合規轉向風險管理與決策應用。相較去年，未進行情境分析的銀行比例已由42%降至30%，代表ESG風險管理逐步從定性分析邁向量化應用。同時，AI也從過去聚焦技術風險，轉變為協助ESG資料管理與風險分析的重要工具。

調查也發現，ESG已開始影響銀行的資本配置，目前已有50%的歐盟銀行將ESG風險納入內部資本適足性評估（ICAAP），非歐盟銀行也有20%採用相同作法。此外，AI在ESG管理的應用快速增加，歐盟銀行採用率達75%，非歐盟銀行更高達90%，但未來能否發揮效益，仍取決於資料品質與數據治理能力。

KPMG安侯永續發展顧問執行副總經理狄佳瑩表示，企業應建立跨部門治理架構，將ESG納入日常營運流程，並善用AI及數位工具強化數據管理、提升決策效率，才能因應日益複雜的永續風險。