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FCC 禁止進口中國大陸新型光收發器 台廠有望受惠轉單效應

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

美國電信監管機構FCC近日傳出，正著手擬定禁止中國大陸新型光收發器進口至美國，一旦政策上路，光收發模組將會出現大量供需缺口，台廠光通訊族群將有望受惠於非紅供應鏈帶來的轉單效應，法人看好，華星光（4979）將會是首要受惠者，眾達-KY（4977）、前鼎（4908）也都有望受惠。

法人指出，全球光模組龍頭中際旭創市占率高達近27%，800G及1.6T等高階產品超過六成營收來自於北美，早已深度綁定北美CSP巨頭。二哥新易盛也不遑多讓，800G北美出貨量僅次於中際旭創，客戶高度集中於北美雲端大廠。兩者合計拿下全球800G市場約三分之二份額，一旦被禁，將會有大量需求湧入市場。

法人看好，華星光與美系網通晶片大廠邁威爾（Marvell）合作，800G光收發模組出貨已具規模，明年將銜接1.6T規格，且已是代工大廠指定合作夥伴，無需額外重新認證。同時，產品線與中際旭創重疊度高，一旦轉單潮啟動可直接以既有產能承接，因此將成為最大贏家，5日接近收盤時股價強鎖漲停。

中國大陸 華星光 光通訊

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