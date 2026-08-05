FCC 禁止進口中國大陸新型光收發器 台廠有望受惠轉單效應

研華（2395）搶攻代理式AI（Agentic AI）商機，推動IWS（Integrated WISE Solution & Station）軟硬整合產品平台，該模式主要銷售AI一體機，整合邊緣AI伺服器硬體、軟體及服務，研華董事長劉克振5日指出，研華瞄準的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出的「AI五層蛋糕」理論第五層—應用，而IWS就是瞄準該商機，不過由於該模式還需時間耕耘，預計出現明顯業績貢獻還要一到兩年時間。

2026-08-05 16:06