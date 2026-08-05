集邦：美擬限中光模組進口 恐衝擊NPO、CPO及交換器供應鏈

關於媒體報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）正研擬草案，擬透過「受保護清單」（Covered List）機制，限制中國製造的新型號光收發模組（optical transceiver）進口。集邦科技今出具報告指出，FCC擬擴大中國光模組管制，影響恐延伸至共同封裝光學（CPO）、近封裝光學（NPO）及交換器供應鏈。

不過集邦認為， 現階段不宜解讀為中國光模組已遭全面禁用。短期內美國客戶難以排除中國製造，但長期而言在政策壓力下，美國資料中心業者將會增加中國以外的代工廠商，以及透過新型的半導體光互連技術來降低中國代工產能壟斷的風險。

集邦觀察，由於相關草案尚未正式公開，對於「新型號」的技術範圍、「中國廠商」的認定方式（依企業國籍、清單列名或製造地），以及是否設有過渡緩衝期，均仍待最終條文確認。

集邦指出，這項政策的關鍵不只是中國光模組能否進口美國，更重要的是使用相關零組件的交換器等終端設備，未來能否取得FCC的新設備授權，以及美國雲端服務業者是否將中國廠商移出供應商名單。

FCC過去已透過Covered List限制華為、中興通訊及海康威視等中國企業，近期更進一步禁止清單內企業的新設備取得授權。若此次規範延伸至光收發模組，代表美國的管制範圍將首次深入AI資料中心的光通訊供應鏈，受影響的產品可能不只包括可插拔光模組，也可能涵蓋整合在交換器內的CPO及NPO光引擎。

根據目前消息，美方可能採取「既有產品繼續使用、新型號加強審查」的過渡方式。已獲授權的中國製光模組可能暫時不受影響，但新產品未來可能面臨更嚴格的審查，甚至需要其他美國政府部門同意才能進入市場。整體而言，美國希望降低AI資料中心對中國光通訊供應鏈的依賴，但政策內容與執行時間仍可能隨美中關係調整。

集估計，2026年中國光模組廠商約占全球代工製造產能56%，其中以中際旭創、新易盛、劍橋科技等北美外銷型廠商為主的產能，合計占全球約46%。

全球的AI資料中心光互連仍高度仰賴中國的模組製造、封裝與測試能力；若美國政府的禁令一次涵蓋廣泛企業與產品，短期替代產能、客戶驗證與料號轉換速度恐難同步，供貨週期與成本壓力均可能上升，甚至導致AI資料中心的建置放緩，導致全球的AI相關零組件供應斷鏈。

因此目前AI資料中心的光互連其實非常仰賴中國廠商的製造能力，加上光收發模組所需的雷射光源目前仍高度仰賴磷化銦（InP）基板與磊晶產能，短期內AI資料中心的光互連難以輕易與中國製造脫鉤。若中國政府反制，收緊磷化銦晶圓、雷射磊晶片等上游關鍵物料的出口，恐使短期供需缺口進一步擴大。

然而，隨著AI資料中心的需求崛起，大多數的中國光模組廠商也看到這樣的商機。集邦也觀察到，中國廠商挾著過去光通訊的技術積累與產能優勢，也紛紛地投入擴產。以光模組當中最缺乏的EML（電吸收調變雷射）及CW Laser（連續波雷射）產能為例，2025年中國廠商占比僅達16.05%，按目前中國雷射廠商的擴產規畫，預計2028年的全球佔比將會高達27.58%。而龐大的產能該如何去化將是後續產業的關注焦點。

集邦強調，在美國政策壓力下，中國新進業者已經很難取得外銷的入場券。新增的產能只能服務於中國本土內需，進一步加劇當地市場的價格競爭與產能過剩壓力，形成海外代工與中國內銷的供應鏈兩極分化趨勢。