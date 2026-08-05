慧榮科技於FMS 2026 展示支援代理式AI的新一代儲存解決方案

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO）5日宣布將於FMS（Future of Memory and Storage）2026展示最新儲存解決方案，聚焦AI工廠、邊緣AI及實體AI等新興應用。

慧榮指出，隨著AI從大型語言模型訓練進一步邁向代理式AI，即時推論對快速且可預測的資料存取需求日益提升，KV Cache與代理式AI應用所帶來的新興儲存需求，要求儲存解決方案在提升加速效能的同時，兼顧低延遲與穩定一致的效能表現。

慧榮科技將展示五大產品線，以因應三大AI應用領域持續演進的儲存需求，涵蓋企業級基礎設施、邊緣運算、嵌入式裝置及車用平台

首先是AI工廠儲存應用資料中心控制晶片，能支援KV Cache卸載與代理式AI基礎設施SM8366 MonTitan SSD參考設計平台，採用SM8366 PCIe Gen5控制晶片打造的MonTitan企業級SSD開發平台，支援U.2、E3.S與E3.L規格，以及TLC與QLC NAND Flash，容量最高可達256TB，可滿足不同AI基礎設施架構的部署需求。

其次是SM8466 PCIe Gen6企業級SSD控制晶片，提供最高28 GB/s循序傳輸速度與700萬隨機IOPS，支援容量超過512TB的企業級SSD，滿足新一代AI基礎設施及高資料量AI工作負載的儲存需求；再來是SM8388 PCIe Gen5企業級SSD控制晶片，採用單控制器架構，專為高容量企業級SSD最佳化設計，以更具成本效益的方式支援超大規模AI基礎設施及大規模AI推論部署。