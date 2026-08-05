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AI熱潮推升金融變革 林建甫：算力成國家戰略資源、K型經濟加劇
8月北威論壇以「AI投資熱潮：生產力VS.泡沫」為主題，探討人工智慧浪潮對產業與金融市場帶來的深層影響。台灣大學經濟系名譽教授林建甫表示，AI發展已進入以算力為核心競爭的新時代，隨著算力逐漸商品化，不僅成為企業競逐的重要資源，更提升至國家戰略層級，未來各國競爭將不只是技術創新，更是算力與基礎設施的較量。
林建甫指出，AI快速發展正重塑金融市場運作模式。其中，高頻交易將更加普及，透過AI即時分析大量市場資訊，可望提升交易效率與市場流動性，同時也讓金融市場價格發現功能更加完善。此外，AI也將大幅提升金融機構在風險管理、信用評估及金融模型建構上的能力，使決策更加精準。
在資產管理方面，林建甫認為，AI可協助投資機構進行更全面的數據分析、投資組合配置及市場預測，提升投資策略品質與管理效率。同時，金融基礎設施、監理制度及金融監管架構，也將因AI技術導入而持續升級，促使金融服務朝向更智慧、更安全的方向發展。
不過，AI帶動的資本流向也可能加劇產業發展失衡。林建甫表示，目前AI與高科技產業持續吸引大量資金，形成「強者愈強」的趨勢，使「K型經濟」現象更加明顯。高科技產業受惠於資金、人才與技術持續集中，而傳統產業則面臨資金取得困難、成長動能不足等挑戰，產業兩極化情況值得關注。
他也指出，AI浪潮將推動經濟模式從過去的「注意力經濟」逐步邁向「意向經濟」。過去網路平台依賴點擊率、流量及廣告曝光創造價值，但隨著生成式AI直接提供答案與服務，使用者不再需要大量點擊搜尋內容，未來內容品質與資訊可信度將成為AI是否推薦的重要依據，企業品牌經營與忠誠度維護也將面臨全新挑戰。林建甫認為，企業若無法持續提供高品質內容與差異化價值，將更難在AI時代維持競爭優勢。
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