富采藍光Micro LED技術大突破 調變頻寬衝上2.1GHz進軍光通訊

富采控股（3714）旗下垂直整合光電半導體富采光電5日宣布技術出現顯著突破，成功在2 kA/cm²電流密度條件下，將藍光Micro LED單通道高速調變頻寬（-3dB Bandwidth）提升至2.1 GHz；若將電流密度提高至5 kA/cm²，調變頻寬更可一舉達到3.3 GHz。該項數據已躋身業界前列水準，並已極度逼近Micro LED光通訊短距傳輸的商用規格需求。

富采指出，此次調變頻寬的大幅躍升，主要源於公司長期累積的III-V族化合物半導體磊晶技術、晶粒設計及製程整合實力。研發團隊透過深度優化磊晶結構與材料品質，在短時間內克服效能瓶頸，不僅實現高頻寬，更兼顧低功耗與熱管理表現。

高速調變頻寬為評估光通訊元件傳輸能力的核心指標，頻寬越高代表光源能以更高速進行光訊號調變，進而滿足龐大的資料傳輸需求。隨著人工智慧（AI）運算、高效能運算（HPC）與資料中心對高速資料交換的需求急升，富采表示，未來除了推進更高的調變頻寬，也將同步著重低功耗下的傳輸效能。

面對次世代光通訊市場，富采目前採取Micro LED、VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）以及CW-DFB（連續波分布反饋雷射）三大光源技術並進的策略。公司強調，未來將持續優化元件頻寬、提升光電轉換效率與可靠度，藉由核心光電半導體技術卡位次世代光通訊供應鏈，搶攻相關商機。