研華布局AI一體機 劉克振：IWS模式搶攻代理式 AI 商機

研華（2395）搶攻代理式AI（Agentic AI）商機，推動IWS（Integrated WISE Solution & Station）軟硬整合產品平台，該模式主要銷售AI一體機，整合邊緣AI伺服器硬體、軟體及服務，研華董事長劉克振5日指出，研華瞄準的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出的「AI五層蛋糕」理論第五層—應用，而IWS就是瞄準該商機，不過由於該模式還需時間耕耘，預計出現明顯業績貢獻還要一到兩年時間。

劉克振表示，隨著Agentic AI加速發展，工業AI的競爭關鍵已從單一技術與模型，走向軟硬整合與產業場域的深度融合。研華將持續深化工業AI應用布局，推動IWS軟硬整合產品平台，

劉克振解釋，IWS整合邊緣AI運算設備、AI軟體平台及產業應用服務，提供從IoT管理、AI模型部署到Agent應用的一站式解決方案。透過軟硬整合與標準化產品架構，企業可大幅縮短AI導入與部署時程，降低系統整合複雜度，加速AI Agent在智慧工廠及各產業場域的規模化落地，進一步提升營運效率並創造商業價值。

值得一提的是，研華邊緣AI伺服器今年上半年業績成長強勁，營收相比去年同期翻倍成長，且研華看好下半年該業務將持續增長。

研華今年加大力度搶攻邊緣AI伺服器市場，日前超微（AMD）舉行「Advancing AI 2026」大會，研華也於第一時間發表搭載最新AMD EPYC 9006系列處理器的新一代AI與邊緣運算伺服器平台。