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南亞科擴大投資！資本支出增34%至697億 5A新廠四年投資3466億

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
記憶體大漲南亞科擴大投資腳步，董事會決議提高2026年度資本支出預算，由原訂不超過520億元，大幅調升至697億元。聯合報系資料照
記憶體大漲南亞科擴大投資腳步，董事會決議提高2026年度資本支出預算，由原訂不超過520億元，大幅調升至697億元。聯合報系資料照

記憶體大漲南亞科（2408）擴大投資腳步，5日一口氣公告多項重大訊息，董事會決議提高2026年度（115年度）資本支出預算，由原訂不超過520億元，大幅調升至697億元，增加177億元，調幅約34%，同步拍板5A新廠資本支出總預算上限3,466億元，並授權經營團隊處理測試廠房投標事宜。

南亞科表示，此次調高年度資本支出，主要是因應5A新廠建置進度加快，須提前支付部分設備預付款，因此將今年資本支出預算由520億元提高至697億元，增幅約34%，相關支出將投入10奈米級製程技術、5A新廠建設、研發及一般性資本支出。

除提高年度資本支出外，董事會也正式通過5A新廠整體資本支出預算，總金額以不超過3,466億元為上限（含今年已支應金額），將於四年內分階段執行，主要目標為提升5A新廠月投片產能至3萬5,900片，以滿足未來市場需求，資金來源將以自有資金、銀行借款及其他籌資方式支應。

另一方面，董事會亦決議授權董事長或總經理於核准額度內辦理測試廠房相關投標事宜，雖公司未進一步揭露投標標的內容，但外界解讀，此舉有助於完善後續製造與測試布局，提升整體生產效率及供應能力。

南亞科 資本支出 記憶體

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