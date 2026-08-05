慧榮於FMS 2026展示支援代理式AI的新一代儲存解決方案

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布將於FMS（Future of Memory and Storage）2026 展示最新儲存解決方案，聚焦AI工廠、邊緣AI及實體AI等新興應用。FMS 2026將於8月4日至6日在美國加州聖塔克拉拉舉行，慧榮科技將於 315 號攤位展出多項創新技術與產品。

隨著 AI 從大型語言模型訓練進一步邁向代理式AI，即時推論對快速且可預測的資料存取需求日益提升。KV Cache 與代理式 AI 應用所帶來的新興儲存需求，要求儲存解決方案在提升加速效能的同時，兼顧低延遲與穩定一致的效能表現。慧榮將展示五大產品線，以因應三大AI應用領域持續演進的儲存需求，涵蓋企業級基礎設施、邊緣運算、嵌入式裝置及車用平台。

其中最為關鍵是在AI 工廠儲存應用資料中心控制晶片，包括支援KV Cache卸載與代理式AI基礎設施SM8366 MonTitan™ SSD參考設計平台：採用SM8366 PCIe Gen5控制晶片打造的MonTitan企業級SSD開發平台，支援U.2、E3.S與E3.L規格，以及TLC與QLC NAND Flash。容量最高可達256TB，可滿足不同AI基礎設施架構的部署需求。平台支援最高28%的可配置預留空間（Over-Provisioning），可依不同應用需求最佳化 SSD 容量與耐用度，最高可達3 DWPD（Drive Writes Per Day），亦即在保固期間內每天可完整寫入整顆SSD三次。搭載慧榮科技專利PerformaShape™ QoS引擎，提供超低延遲與可預測的QoS效能，滿足AI推論與KV Cache卸載需求，協助加速新一代代理式AI基礎設施。

其次是SM8466 PCIe Gen6企業級SSD控制晶片：提供最高28 GB/s循序傳輸速度與700萬隨機IOPS，支援容量超過512TB的企業級SSD，滿足新一代AI基礎設施及高資料量AI工作負載的儲存需求。

至於SM8388 PCIe Gen5企業級SSD控制晶片：採用單控制器架構，專為高容量企業級SSD最佳化設計，以更具成本效益的方式支援超大規模AI基礎設施及大規模AI推論部署。

至於AI工廠應用企業級開機碟解決方案，涵蓋企業級PCIe NVMe開機SSD解決方案：專為企業伺服器、DPU、網路設備及AI儲存節點打造的PCIe NVMe開機SSD解決方案，提供可靠、低延遲的開機儲存，兼具企業級耐用性、安全性與長期穩定運作能力。

另外，SM8008 PCIe Gen5企業級SSD控制晶片：符合OCP Boot Drive規範，在功耗低於5W的情況下可提供最高14 GB/s傳輸效能，專為資料中心開機碟及高能源效率的企業級伺服器機櫃設計。