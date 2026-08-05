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億光繼控告 Lumileds、SSC 在美國針對日亞化提起 LED 專利侵權訴訟
億光電子（2393）2026年7月30日向美國密西根東區聯邦地方法院南部分院提起專利侵權訴訟，對Nichia Corporation（簡稱日亞化）提起專利侵權訴訟，控告日亞化所製造及銷售的高功率LED產品侵害億光美國覆晶（Flip Chip）專利US 7,554,126。
在這些訴訟中，億光的US 7,554,126專利涉及LED覆晶和封裝製程，透過調整N/P電極的面積比例，使LED晶片與焊料具有良好接著性，可兼顧高散熱及封裝可靠度。這項關鍵技術應用範疇極為廣泛，除可應用於閃光燈LED產品外，亦適用於車用LED產品、高功率照明與顯示等領域，屬LED覆晶封裝關鍵技術。
對於US 7,554,126專利，億光於下列國家擁有家族專利：美國、日本、中國大陸等地區。億光聲明，日亞化的特定LED產品已使用億光美國覆晶專利US 7,554,126技術。該專利不僅可用於移動裝置光學元件產品，更可涵蓋消費性電子元件、照明、燈絲、UVC、車用光學元件LED 、CSP、背光、閃光燈及Mini/Micro LED等多個領域。
億光重申專利權主要目的是為保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。
億光不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的布局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務及產品。
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