慧榮科技於 FMS 2026 展示支援代理式 AI 的新一代儲存解決方案

慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）今日宣布將於 FMS （Future of Memory and Storage）2026 展示最新儲存解決方案，聚焦 AI 工廠、邊緣 AI 及實體 AI 等新興應用。FMS 2026 將於 8 月 4 日至 6 日在美國

加州聖塔克拉拉舉行，慧榮科技將於 315 號攤位展出多項創新技術與產品。

隨著 AI 從大型語言模型訓練進一步邁向代理式 AI，即時推論對快速且可預測的資料存取需求日益提升。KV Cache 與代理式 AI 應用所帶來的新興儲存需求，要求儲存解決方案在提升加速效能的同時，兼顧低延遲與穩定一致的效能表現。慧榮科技將展示五大產品線，以因應三大AI 應用領域持續演進的儲存需求，涵蓋企業級基礎設施、邊緣運算、嵌入式裝置及車用平台。

AI 工廠儲存應用資料中心控制晶片

●支援 KV Cache卸載與代理式 AI 基礎設施SM8366 MonTitan™ SSD 參考設計平台：採用SM8366 PCIe Gen5 控制晶片打造的 MonTitan™ 企業級 SSD 開發平台，支援 U.2、E3.S 與E3.L 規格，以及 TLC 與 QLC NAND Flash。容量最高可達 256TB，可滿足不同 AI 基礎設施架構的部署需求。平台支援最高 28% 的可配置預留空間（Over-Provisioning），可依不同應用需求最佳化 SSD 容量與耐用度，最高可達 3 DWPD（Drive Writes Per Day），亦即在保固期間內每天可完整寫入整顆 SSD 三次。搭載慧榮科技專利 PerformaShape™ QoS 引擎，提供超低延遲與可預測的 QoS 效能，滿足 AI 推論與 KV Cache 卸載需求，協助加速新一代代理式 AI 基礎設施。

●SM8466 PCIe Gen6 企業級 SSD 控制晶片：提供最高 28 GB/s 循序傳輸速度與 700 萬 隨機IOPS，支援容量超過 512TB 的企業級 SSD，滿足新一代 AI 基礎設施及高資料量 AI 工作負載的儲存需求。

●SM8388 PCIe Gen5 企業級 SSD 控制晶片：採用單控制器架構，專為高容量企業級 SSD 最佳化設計，以更具成本效益的方式支援超大規模 AI 基礎設施及大規模 AI 推論部署。

AI 工廠應用企業級開機碟解決方案

●企業級 PCIe NVMe 開機 SSD 解決方案：專為企業伺服器、DPU、網路設備及 AI 儲存節點打造的 PCIe NVMe 開機 SSD 解決方案，提供可靠、低延遲的開機儲存，兼具企業級耐用性、安全性與長期穩定運作能力。

●SM8008 PCIe Gen5 企業級 SSD 控制晶片：符合 OCP Boot Drive 規範，在功耗低於 5W 的情況下可提供最高 14 GB/s 傳輸效能，專為資料中心開機碟及高能源效率的企業級伺服器機櫃設計。

邊緣 AI 應用 SSD 控制晶片

●SM2524XT PCIe Gen5 無 DRAM SSD 控制晶片：提供最高 14.5 GB/s 循序讀取速度及 280萬 隨機 IOPS，針對 AI 推論與 KV Cache 卸載應用最佳化，兼具高效能與高能源效率。

●SM2508 PCIe Gen5 SSD 控制晶片：提供最高 14.5 GB/s 讀取、14.5 GB/s 寫入速度及 250萬隨機 IOPS，專為高效能 AI PC 與邊緣 AI 平台打造。

專為行動裝置和邊緣 AI打造的嵌入式 UFS 與 eMMC 控制晶片

●SM2755 UFS 4.1 控制晶片：提供高頻寬、超低延遲與優異的能源效率，專為 AI 智慧型手機、穿戴式裝置及智慧邊緣裝置打造。

●SM2738 eMMC 5.1 控制晶片：針對 AI 嵌入式系統、工業應用及智慧家庭裝置最佳化設計，兼具高可靠性與低功耗。

專為車用和實體 AI 應用打造的 Ferri 儲存解決方案

慧榮科技同時將展示 Ferri 儲存解決方案，針對車用與實體 AI 應用打造高可靠性的嵌入式儲存產品，符合 AEC-Q100 Grade 2/3、ISO 26262、ISO 21434 及 ASPICE 等車用標準。Ferri 系列專為軟體定義汽車、自主系統、無人機、機器人及關鍵任務邊緣運算應用設計，提供功能安全（Functional Safety）、資安防護（Cybersecurity）及長期可靠性，滿足新一代智慧系統對儲存技術的嚴苛需求。