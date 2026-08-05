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掌握 AI 與半導體雙引擎成長商機 凱基證券輔導東佑達登錄興櫃

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券輔導之精密自動化零組件廠商東佑達，將於8月6日登錄興櫃交易。（右起）凱基證券董事長許道義、東佑達董事長林宗德。（凱基證券/提供）
凱基證券輔導之精密自動化零組件廠商東佑達，將於8月6日登錄興櫃交易。（右起）凱基證券董事長許道義、東佑達董事長林宗德。（凱基證券/提供）

隨著全球AI基礎建設投資擴大，以及半導體先進製程與封裝需求成長，高精度自動化設備市場迎來強勁發展動能。凱基證券積極發掘具成長潛力的優質企業，並協助其邁入資本市場，這次主辦輔導的精密自動化零組件廠商東佑達自動化科技（7942），預計於8月6日正式登錄興櫃交易，為公司未來成長開啟新里程碑，朝全球精密自動化關鍵零組件領導廠商目標邁進。

凱基證券表示，東佑達不僅掌握AI與半導體設備升級所帶來的產業契機，也積極布局共同封裝光學（CPO）、雷射加工設備及人型機器人等新興應用領域，未來成長潛力值得期待。東佑達憑藉高精度直線傳動模組、奈米定位平台及關鍵自製零組件技術，成功掌握產業升級商機，逐步成為台灣精密自動化產業的重要企業代表。東佑達深耕工業自動化領域超過20年，主要產品涵蓋直線傳動模組、電動缸、線性馬達模組、多軸直交機器人、人型機器人關鍵模組及奈米級空氣軸承定位平台等六大核心產品線。公司具備高度垂直整合能力，並與日本YAMAHA、CKD、Oriental Motor及德國Bosch Rexroth等國際自動化大廠維持長期合作關係，技術與品質深獲市場肯定。

受惠於全球AI伺服器、高效能運算（HPC）及半導體設備需求快速增長，目前半導體及封裝測試產業已占東佑達營收約46%，再加上高階PCB，應用在半導體已達56%，為公司最主要的市場。產品廣泛應用於晶圓搬送、晶片分選、封裝測試、半導體清洗及各類高精度自動化設備。隨著全球半導體資本支出持續增加，以及先進製程對設備精度要求提升，高精度直線傳動元件需求可望持續成長。東佑達表示，目前AI伺服器及半導體設備相關訂單需求強勁，接單情況優於產能供給。公司除持續提升產能利用率及擴充產能外，也成功調升產品售價約10% 到15%，展現產品技術門檻及競爭優勢。相較國際同業，東佑達憑藉高精度、小型化、客製化設計及快速交期等優勢，具備良好的市場競爭力。

東佑達受惠於營收規模擴大、產能利用率提升及高毛利產品比重增加，獲利能力顯著成長。2026年上半年營收年增41%，毛利率提升至32.6%，每股盈餘達7.46元，已超越2025年全年的3.13元。未來隨著AI伺服器、半導體設備及智慧製造需求成長外，自製核心零組件比重提高亦將進一步優化產品結構、提升毛利率及獲利能力。

資本市場需專業機構協助企業穩健發展，凱基證券秉持「以客戶為中心」的核心理念，發掘具成長潛力的優質企業，協助企業善用資本市場資源、提升競爭力，並為台灣資本市場注入更多成長動能。

興櫃 凱基 半導體

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