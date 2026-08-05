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璟德上半年本業獲利 年增逾五成 每股純益3.21元 三大題材推成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

無線通訊整合元件與模組業者璟德（3152）上半年營業利益年增逾五成，每股純益3.21元，今年靠車載、國防、衛星三大題材帶動成長。

璟德第2季營收4.06億元，季增15%，年增13.7%，毛利率42.71%，低於去年同期43.16%及上季45.1%，營業利益1.14億元，季增11.8%，年增307%，稅後純益9,574萬元，與上季相當，每股純益1.89元，較去年同期因資產優化貢獻業外獲利的每股純益5.63元衰退。

累計上半年璟德營收7.59億元，年增2.1%，毛利率43.84%，優於去年同期43.78%，營業利益2.16億元，年增52%，稅後純益1.92億元，每股純益3.21元，較去年同期因資產優惠貢獻業外，每股純益7.1元衰退。

璟德今年來自車載、國防、衛星領域將是成長的三大重點；低軌衛星已經打入三大衛星營運商，RF元件開始出貨，市占率高，應用在天上的衛星及地面接收站；同時也投入高頻與衛星手機直連（D2C）濾波元件的基本材料與設計技術，年底前有機會出貨。

題材 每股純益 營收

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