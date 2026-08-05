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先進製程與海外擴產助攻 明遠精密下半年審慎樂觀

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

明遠精密（7704）今年上半年交出獲利翻倍成長 EPS達1.95元的佳績，受惠於先進製程與海外擴產助攻，展望下半年景氣審慎樂觀。

明遠精密受益於台灣及上海廠區產能全稼動，以及高毛利品項與先進製程產品接單成長，上半年稅後淨利較去年同期大幅增長149%，展現強勁的成長動能。

明遠半年合併營收3.69 億元，年增 8%。上半年營業毛利率由去年同期的 32% 提升至 38%，稅後淨利達 6,568.4 萬元， EPS 為 1.95 元，遠優於去年同期的 0.78 元。第2季營收為 1.95 億元，單季毛利率突破 40% 大關達到 41%，單季 EPS 為 1.24 元。明遠指出，毛利率提升主要歸功於高單價品項成長、保固率下降以及有效的成本控管。目前公司的銷售結構以：技術服務（占59%）為大宗，其次為自有品牌（占21%）及備品買賣（占20%）。

展望今年下半年，明遠持審慎樂觀態度。主要成長動能包括，先進製程接單： 12 吋先進製程應用的 Ozone（臭氧系統）與 RPS（遠程電漿源）技術服務已逐步接單放量。市占率提升： 重要客戶對 Ozone 產品的需求有望進一步增加，且國內大廠正導入自有品牌的 MW（微波電源）與 RPS。自有品牌穩定： 自有品牌 ACME 射頻電源系統出貨保持穩定。

先進製程 營收 EPS

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