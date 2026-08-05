東擎iEP-5010G領先全球獲 O-PAS 認證 推動開放流程自動化發展

東擎（7710）宣布，旗下iEP-5010G-010工業物聯網控制器成為全球首款通過The Open Group O-PAS開放流程自動化認證的產品。此項成就為開放式、互通且安全的流程自動化發展立下重要里程碑，展現東擎持續提供創新邊緣運算平台，協助產業邁向開放式自動化架構的承諾。透過支援符合標準、可跨多家供應商整合的系統架構，iEP-5010G-010可協助客戶降低供應商綁定、簡化系統整合，並加速工業應用的數位轉型。

隨著流程產業對系統彈性、互通性及長期維運能力的需求持續提升，開放流程自動化標準(O-PAS)的導入正快速成長。透過降低對專有技術的依賴，並簡化系統整合、升級與生命周期管理，O-PAS標準有助於打造更開放且更具彈性的自動化生態系。iEP-5010G-010通過O-PAS認證，為開放且具互通性的流程自動化系統提供標準化平台基礎。產品專為嚴苛工業環境打造，採用Intel Atom x6425RE處理器，兼具堅固耐用與無風扇設計、6～36V直流寬電壓輸入，以及-40°C至70°C的寬溫操作能力，可為流程自動化及各類工業應用提供穩定可靠的邊緣運算效能。

東擎科技董事長李俊瑩表示：「iEP-5010G-010成為全球首款取得開放流程自動化O-PAS認證的產品，充分展現東擎持續推動開放式工業自動化發展、導入國際標準及技術創新的承諾。隨著工業基礎設施持續朝向更開放、更具互通性的架構發展，我們將持續提供可靠的邊緣運算平台，協助客戶簡化系統整合、推動關鍵營運現代化，打造更具前瞻性的自動化系統。」

The Open Group 開放流程自動化論壇(Open Process Automation Forum, OPAF)總監Aneil Ali表示：「O-PAS 認證計畫是流程自動化產業與開放流程自動化論壇發展的重要里程碑。從計畫初期開始，終端用戶便強調，相較於廠商自行宣稱符合標準，獨立測試與驗證更為重要，而O-PAS產品認證正提供了這樣的驗證機制。」東擎科技iEP-5010G-010 作為首個通過O-PAS認證計畫認證的產品，透過獨立驗證確保符合標準要求，並為互通性流程自動化系統提供可靠且符合標準的運算平台。