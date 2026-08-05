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陳建仁會晤德國在台協會深化科研合作 聚焦中國研究、AI 治理

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
圖二：陳建仁院長（右）與德國在台協會處長狄嘉信交流。（圖片來源：中央研究院）
圖二：陳建仁院長（右）與德國在台協會處長狄嘉信交流。（圖片來源：中央研究院）

台德科研合作升級！中研院院長陳建仁4日會晤德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz），雙方就台德科研合作、青年人才培育、前瞻科技發展及人文社會研究等議題深入交換意見，探討未來拓展新興研究領域合作的具體方向。

陳建仁指出，2025年5月出席教宗良十四世就職典禮期間，曾與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）交流。隨著台灣企業赴德投資，以及雙方產業合作持續深化，台德可望建立互惠互利的夥伴關係。

狄嘉信表示，目前台德已在半導體、新型燃料電池、氫能及AI等領域建立良好合作基礎，雙方在多項新興科研議題具有高度互補性，期盼未來攜手開拓更多前瞻研究合作，進一步深化學術交流。

除科技合作外，雙方也將擴大人文社會科學領域的連結。陳建仁指出，未來雙方除持續深化半導體、人工智慧等科技領域合作，亦可結合中研院在人文社會科學領域的研究優勢，拓展跨領域合作。

中研院提及，相關與會者也提到，可優先就中國研究與區域情勢觀察、國際法及人工智慧治理等議題展開交流，透過共同研究、學者互訪及學術對話，深化雙方在重要國際議題上的合作，共同回應科技發展與地緣政治變遷所帶來的新挑戰。

青年人才交流也將成為台德合作的重要支柱。中研院法律學研究所代理所長李建良分享，該所長期與德國馬克斯．普朗克學會（Max Planck Society）旗下研究機構合作，預計今年9月選送優秀博士生赴該學會社會政策暨社會法研究所，進行為期三個月的短期進修。

李建良表示，此次博士生赴德進修將作為深化雙方學生交流的重要起點，後續可進一步規劃更具體的合作方案。狄嘉信也認為，青年人才交流有助深化台德科研合作，並成為未來擴大夥伴關係的重要基礎。

中研院表示，雙方期待持續透過高層互訪、國際論壇及學術演講等方式，促進台德交流，持續就共同關注的重要議題深化對話與合作

陳建仁 德國在台協會 德國

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