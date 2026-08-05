南亞科營收首破400億！力積電漲停領記憶體股同樂 華邦電法說6日接棒

AI需求持續推升半導體供需結構，記憶體漲價行情再獲基本面驗證。南亞科（2408）7月營收首度突破400億元大關，達438.68億元並改寫歷史新高，激勵記憶體族群買盤持續回流；力積電（6770）受惠記憶體代工漲價與成熟製程需求升溫，股價攻上漲停，華邦電（2344）則因6日財報與法說會登場，成為市場下一個關注焦點。

台股5日在美股科技股大漲激勵下強勢反彈，費半指數勁揚6.55%，美光股價上漲7.6%，SK海力士ADR亦大漲8.17%，帶動市場資金重新回流半導體與記憶體族群。台股盤中由晶豪科（3006）率先攻上漲停，鈺創（5351）、力積電同步亮燈，南亞科與華邦電股價也跟隨走強，記憶體族群成為盤面焦點之一。

其中，南亞科最新營收表現再度凸顯DRAM景氣復甦力道。公司7月合併營收438.68億元，月增49.27%、年增719.61%，連9月創單月新高；前7月營收達1755.04億元，年增660.87%。法人指出，南亞科7月單月營收已達去年全年約65%，單月營收規模明顯攀升，顯示DRAM報價上漲效應正快速反映至營運成果。市場後續將密切觀察華邦電6日公布財報及召開法說會，是否釋出記憶體景氣回溫與報價走勢的正向訊號。

除了DRAM價格上揚，力積電近期股價強勢也反映另一項重要題材「半導體成熟製程漲價循環」。台積電（2330）轉投資世界先進（5347）董事長方略日前表示，AI需求帶動成熟製程需求增加，2027年晶圓代工價格仍有調漲空間，漲幅甚至可能高於今年；聯電（2303）、力積電也認同成熟製程供需結構正在改善。

法人分析，隨晶圓代工價格回升，聯電、世界先進與力積電產能利用率可望提升，規模經濟效益放大後，毛利率有望逐步改善。力積電自7月起已調升記憶體代工價格約45%，8吋與12吋邏輯代工價格也同步調高10%至15%，明年仍不排除持續調漲，成為市場看好其營運改善的重要依據。

展望後市，南亞科總經理李培瑛日前表示，AI伺服器需求強勁，帶動HBM、RDIMM需求快速成長，進一步排擠其他記憶體供給，供需吃緊狀況可望延續數個季度，下半年產品售價與毛利率仍具提升空間。

法人指出，記憶體行情後續觀察重點將放在DRAM報價漲勢能否延續，以及各家廠商對下半年供需與獲利展望的最新訊號。市場預期，華邦電6日法說會釋出的營運展望，將成為檢視記憶體景氣復甦力道的重要指標。