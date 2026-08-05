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上銀科技捐贈1,000萬日圓 協助日本熊本震災重建
日本熊本地區於7月28日發生芮氏規模7.1強震，造成民眾生命財產損失及基礎設施受損。深耕日本市場多年的上銀科技（2049）秉持企業關懷與永續精神，宣布捐贈1,000萬日圓作為震災救助及重建基金，盼為災區提供即時支援，協助受災民眾早日恢復正常生活。
上銀科技與日本產業界往來密切，自1999年成立日本子公司以來，持續深耕當地市場，已建立完整服務網絡，以神戶為日本總部，並於東京、名古屋、仙台、長野、靜岡、金澤、廣島、福岡及熊本等地設有營業據點，長期服務工具機、半導體設備、自動化及高科技產業客戶。
其中，熊本營業所深耕九州地區多年，與當地產業及社區保持緊密合作關係，對此次震災更是感同身受。
上銀科技總裁卓永財得知地震災情後，決捐贈1,000萬日圓協助災區救援與後續重建工作。考量日本子公司甫於2022年完成神戶新總部暨工廠啟用，目前仍處於投資發展階段，此次捐款由台灣總部全額支應，透過台灣外交部賑災專戶捐助，希望透過實際行動，向受災民眾傳達上銀集團最誠摯的關懷與支持。
對於身處災區的熊本營業所同仁，審視受災狀況給予慰問金及慰問假，協助渡過難關。卓永財表示，災害無情，但人間有愛。日本不僅是上銀重要的營運據點，也是長期合作的夥伴與朋友。
上銀科技於1999年成立日本子公司，多年來持續投入資源，並將ESG精神融入營運，不僅是創造經濟價值，更是當地產業可信賴的夥伴。
上銀科技與日本社會的緊密連結，早已超越商業合作，例如：2024年能登半島地震時，捐款2,000萬日圓、2025年參與神戶市「森林開採伐木再利用為兒童遊具」計畫等。
27年來，上銀已是日本產業升級的重要夥伴，更在災害發生時以實際行動伸出援手，實踐「在地深耕，全球共榮」的ESG理念，展現跨越國界的世界公民精神。
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