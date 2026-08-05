政府明年科技錢要花在哪？1,810億元重押 AI、機器人與太空
明（2027）年中央政府總預算將出爐。國科會主委吳誠文表示，明年行政院科技預算編列1,810億，將創新高。依國科會規畫，將投入矽光子、機器人、光通訊、太空、次世代通訊、量子科技等領域。
吳誠文在社群臉書上表示，雖然2026年的中央政府總預算還在立法院討論，行政院已經完成了明年總預算的規劃―2027年科技預算將創新高，來到1,810億元(不含國防)，相較於2026年成長了約8.7% ，其中最重要的是主權AI算力與基礎建設加碼投入，打造智慧國家2.0，並藉科技產業優勢，帶動中小微企業轉型與AI化，促進社會各行業全面繁榮。
吳誠文指出，2027年行政院科技預算首先要保障基礎學術研究穩定成長，並重點投入全球競逐的高效能運算、量子科技、智慧機器人、矽光子與光通訊、主權AI 等「AI新十大建設」關鍵科技及「五大信賴產業」關鍵科技。
他進一步指出主要計畫的科技預算分配。一、大南方新矽谷84億，將加速建構南臺灣AI產業生態系。二、晶創臺灣207億，落實「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」四大半導體政策支柱與產業技術布局。第三，次世代通訊 44億，掌握低軌通訊衛星產業發展契機，建構6G通訊產業優勢。
第四，智慧機器人22億，推動智慧機器人研發與產業生態系建構；第五，太空計畫三期 69億，將發展低軌通訊衛星與前瞻遙測衛星系統，建構國際太空產業合作契機；第六，海洋科技方案22億，發展科技以推動海域安全科技化、海洋產業智慧化、海洋文化生活化。
第七，淨零科技108億，將發展淨零與碳循環科技，推動實際場域驗證及社區實作以加速產業化；及第八，高齡科技16億―推動高齡科技研發、應用服務系統開發、場域驗證、產業化等。
吳誠文表示，台灣雖然已經具有半導體與AI硬體產業的深厚實力，然而強敵環伺不能掉以輕心，必須持續不斷提升科技研發實力及國際競爭力。然而，在全球地緣政治局勢與AI科技競合之際，台灣除了強化半導體與AI產業優勢以鞏固科技戰略地位及經濟繁榮之外，也正面臨產業結構轉型的關鍵階段，藉科技產業優勢帶動社會各行各業繁榮。
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