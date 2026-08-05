緯創搶進 CSP、Neocloud、AI 模型客戶 與緯穎不再徑渭分明

緯創（3231）半年報報佳音，4日法說會預告「客戶多元化」效益自下半年展現，有新「企業客戶」及「CSP（雲端服務業者）」上門，意味與緯穎分進合擊模式有重大突破，未來不再是只有緯穎專攻CSP客戶，跟緯創客戶涇渭分明，而關鍵原因是AI（人工智慧）伺服器系統供應商太寡頭，集團不願錯失任何一張單子。

緯創董事長林憲銘指出，在ODM行業中，緯創正積極轉型往更高一階的「技術服務」業務領域拓展，透過過去累積的產業基礎，去培養全新的，各種高毛利率的業務服務，不過現在該類業務營收金額還不夠大，但未來可望有高百分比成長，期望未來傳統ODM跟高毛利率新領域能融合產生效益。

目前台灣在AI伺服器代工領域有近9成市占率，林憲銘表示，期望台灣能把握難得時間，將產業建構成在全世界具有不可替代性的地位。

緯創大步發展AI應用上的能力，在台南陽明交大校區投資算力中心，除自用，也將提供台灣新創及企業使用，讓台灣從半導體到系統端建立完整戰略地位。

而緯創在4日法說上另一大宣示，即在於不侷限企業客戶，將跨入CSP及Neo-Cloud客戶戰場，過去，緯穎專攻CSP客戶，緯創則以非CSP客戶（企業客戶及晶片大廠如輝達、AMD）為主，但緯創法說會中預告，除企業客戶不再一家獨大，已有新企業客戶加入，且緯創也開始承接CSP客戶訂單，與緯穎客戶界線不再逕渭分明。

林建勳解釋，市場上能選擇的AI系統供應商不多，由於需求大於供給，同業都忙於擴廠，若此時客戶找上緯創幫忙，緯創有能力一定會承接。法人關心CSP客戶定義，是否具備AI模型訓練或屬於算力業者？緯創表示兩者都有。

林建勳表示，緯創跟緯穎都將積極爭取客戶，目的是「不要掉任何一張單子」，至於誰接什麼單將由客戶決定，對於法人擔心兩家未來分工定位，他補充，緯穎跟緯創在產品設計和技術上各有不同、專屬的強項與重心，尤其AI產品百花齊放、非常多種，不是只有NVIDIA平台方案而已，故雙方將有各自主攻擅長領域，正式否認緯創將與緯穎競爭。

隨緯創上半年營業規模翻倍成長，7月剛大陣仗在德州宣布D1廠啟用，有能力做到L10或L11系統出貨，且附近的D2廠已在擴建，今年資本支出600億元仍非高點，官方預告2027～2028年資本支出仍將成長，總經理林建勳預期，在之後會逐步進入資本支出穩定期。

緯創也預告由於新客戶加入，未來會有一些全新、不同的交易條款（Business terms）進行討論，包括buy and sell或是consignment都是選項，且由於現在是需求大於供給，客戶能選擇的AI系統供應商不多，處於寡占市場，故緯創也有信心在價格方面有好機會。

林建勳指出，AI伺服器市場如自由市場，經濟學裡常說的市場有隻「看不見的手（invisible hand）」，將由那隻手決定訂單價格。隨「客戶結構多元化」、「新產品平台加入」以及「有更好的交易模式」等條件加入，緯創對 2027 年上半看法樂觀，也預期今年營業利益率有機會逐季成長。