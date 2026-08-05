恢復運轉！台積電熊本廠不到一周就復原產線 展現強大應變力

日本熊本7月28日發生規模7.1強震，台積電（2330）位於熊本的JASM晶圓廠隔天展開復工後，目前該廠區已恢復到地震前運作狀況。台積電昨（4）日並宣布，將捐贈2.5億日圓（約新台幣5,147萬元），協助熊本災後復原。

台積電JASM晶圓廠僅花不到一周即完成廠房確認、設備校正及產線復原，展現強大應變力與效率。

綜合日本媒體報導，熊本發生強震後，台積電從台灣總部派遣工程師與緊急援助人員，前往熊本廠調整生產設備，熊本一廠在地震過後六天重啟生產，熊本二廠也恢復施工。熊本一廠生產12-28奈米成熟製程晶圓；二廠預計將在兩年後，開始生產3奈米先進製程晶片。

台積說：「熊本是公司全球生產系統的關鍵環節，感謝員工與合作夥伴的努力，得以迅速恢復。」

台積電表示，為支持熊本災後復原，公司決定捐款2.5億日圓投入賑災行動，同時由台積電慈善基金會發起員工募資，希望協助災區居民儘快恢復接近原本的生活。

台積電指出，公司深耕日本近30年，長期與在地供應商及合作夥伴共同協助客戶釋放創新，並為全球半導體生態系貢獻心力。熊本也是台積電全球生產布局的重要據點之一，公司對日本政府、熊本縣等地方政府，以及在地供應鏈長期以來的協助表達感謝。