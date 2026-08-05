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成熟製程報價明年漲更兇 世界、聯電、力積電齊喊AI需求強
台積電（2330）轉投資世界先進（5347）董座方略昨（4）日表示，AI催動成熟製程需求激增，2027年會繼續漲價，漲幅會比今年更大。聯電（2303）、力積電（6770）隨後也表態認同相關說法，強調明年成熟製程代工價會更貴。
法人看好，漲價潮帶動下，聯電、世界、力積電獲利將大躍進，不僅產能利用率都將突破九成，隨著量產規模經濟增加，毛利率朝45%甚至五成靠攏指日可待。
業界分析，台積電逐步淡出成熟製程領域後，不少AI先進製程晶片仍須搭配成熟製程，訂單轉至世界先進，使得世界先進成為外界一窺台積電對成熟製程市場態度的指標。
世界先進昨天為成熟製程漲價趨勢定錨，聯電、力積電表態也要繼續漲價，凸顯這波AI熱潮不僅使得台積電先進製程需求爆發，成熟製程廠商同步吃到AI紅利，預料也將掀起新一波成熟製程搶產能大戰。
業界指出，成熟製程迎來漲價與產能利用率回升，主要來自於AI外溢效應、伺服器電源需求大增以及部分產能供給收縮，帶動整體供需結構改善。另外，AI技術延伸至邊緣運算，包括WiFi 7、物聯網晶片、MCU，推升周邊相關成熟製程晶片需求顯著增溫。
方略昨天於法說會指出，AI需求帶動電源管理晶片與分離式元件產能吃緊，供不應求情況將延續至2027年；再加上人才、材料、設備及擴產成本全面上升，公司已與客戶討論明年價格，預期調幅將比今年更大。
聯電也表態，2027年漲價態勢確立，而且會比2026年下半年更全面、更明顯，以反映特殊製程價值，並支持長期產能擴充，滿足客戶需求。
力積電方面，7月起將記憶體代工價格大幅調漲45%，並同步調高8吋與12吋邏輯代工價格10%至15%，明年也考慮漲價。
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