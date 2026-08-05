環球晶本季營運變數增…義大利廠火警影響 惟全年業績有望持平到成長

全球前三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日於法說會指出，原本估計第3季業績將提升更多的目標出現變數，主因旗下義大利廠日前發生火警恐影響業績，惟今年應當仍能實現業績持平到成長，明年則將迎來營收顯著提高的一年。

徐秀蘭並提到，今年下半年與明年首季矽晶圓現貨價可望上漲，環球晶明年上半年就會開始出現長約預付款顯著增加的狀況。

環球晶說明，過去兩年來，矽晶圓產業面臨價格壓力，但能源、物流、原物料，及產品要求提升等因素使得成本上升。近期產業供需情況有所改善，訂單能見度也增加，該公司正與客戶積極洽商調價，希望獲得其理解與支持。

環球晶沒有揭露目前的長約比率，不過除了與美光簽訂的十年長約之外，也強調有愈多客戶與其洽談長約，且應用範圍從記憶體延伸至邏輯與特殊晶圓等。

展望後續營運，徐秀蘭預期，新增加的產能在明年可為環球晶帶來更多營收挹注，且在成本增加之際，希望調漲矽晶圓報價，使得平均銷售單價（ASP）提升。

徐秀蘭並指出，從上次法說會以來，環球晶對中長期的半導體前景看法變得更加樂觀。AI與高效能計算的需求持續成長，AI不只是短期的基礎建設周期，成熟製程應用需求也穩步增加，客戶端的庫存正恢復到健康水準。

至於義大利廠日前火警，環球晶提到，僅限於8吋產線局部區域，整體廠區並未受損，大部分前段製程區域及設備未受火焰或高溫影響。

公司目前已全面展開損害評估、復原措施及保險理賠申請作業，並同步啟動全球支援計畫，盡力降低對客戶交付及營運的影響。

環球晶指出，對於義大利已完成跨廠認證的產品，將由其他生產據點提供支援；尚未完成認證的產品，則將與客戶密切合作，加速驗證及產能移轉作業，以維持供貨穩定。