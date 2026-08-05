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緯創AI伺服器出貨旺到明年 規畫發行GDR拚籌資450億元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
緯創4日召開法說會，董事長林憲銘表示，AI伺服器持續暢旺，緯創會把握機會，期許今年營運交出更好的成績單。 聯合報系資料照
緯創4日召開法說會，董事長林憲銘表示，AI伺服器持續暢旺，緯創會把握機會，期許今年營運交出更好的成績單。 聯合報系資料照

緯創（3231）昨（4）日召開法說會，董事長林憲銘表示，AI伺服器持續暢旺，緯創會把握機會，期許今年營運交出更好的成績單。總經理林建勳指出，在GB300、Vera Rubin等產品接獲新客戶訂單，下半年AI伺服器出貨動能力拚優於上半年，且2027年上半年訂單將持續衝高。

因應當前AI市場需求快速成長，緯創加大投資力道，昨天董事會通過將對台灣新竹、高雄廠區新增資本支出20億元、85億元，至於在美國則將合計新增5,300萬美元（約合新台幣17.18億元）資本支出，越南廠則投入4,000萬美元（新台幣12.97億元），合計緯創在全球新增資本支出約達135.15億元。

由於AI伺服器相關零組件價格飛漲，因應提前備貨及全球大擴廠需求，緯創董事會同步通過計畫發行全球存託憑證（GDR），預計將不超過2.5億股普通股。若以昨天收盤價195元，以及發行價折價推算，緯創有機會募得至少450億元。

針對目前AI伺服器出貨進展，林建勳指出，Vera Rubin伺服器開始進入量產，預計明年出貨量能將再度放大，且緯創在企業級（Enterprise）、雲端服務大廠（CSP）都有取得新客戶，預期今年下半年AI伺服器出貨將保持強勁水準，且預估2027年上半年接單表現可望持續上升。

針對其他產品線，林建勳表示，通用型伺服器需求今年下半年表現相對上半年持平，PC則受到產品單價提升影響，預期下半年出貨量對比上半年衰退10～20％，但由於產品單價（ASP）提升，對於營收貢獻影響沒這麼大。

林憲銘指出，AI產業現在看起來幾乎以高槓桿比重營運成為常態，從緯創角度來看，雖然短期因為記憶體等零組件缺貨、漲價，客戶需求提前預購相關產能情況下，短期現金壓力增大，但緯創營運體質相當健康，未來會持續消化高槓桿營運比重，仍舊樂觀看待AI是健康成長的產業。

除此之外，緯創也宣布將投入39.67億元，於國立陽明交通大學台南校區緯創樓設立AI算力中心。

緯創 伺服器 法說會

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