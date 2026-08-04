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AI Agent時代來臨 蔡玉玲：穩定幣與智能合約串起台灣供應鏈金融

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

隨著AI應用持續發展，具自主決策能力的AI代理人（AI Agent）已逐步應用於各產業中，也讓企業支付模式面臨改變。亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲4日表示，未來供應鏈將出現大量機器對機器交易，AI可自行下單、採購及執行付款，傳統銀行營業時間已無法支應，因此更需要穩定幣搭配智能合約，用金融科技完成供應鏈金流，而台灣爭霸全球的供應鏈更有優勢先做到這件事。

蔡玉玲指出，隨著全球供應鏈加速導入AI與自動化，未來將由AI Agent負責庫存管理、採購等工作，機器之間將直接進行交易，因此支付機制也必須同步升級。她舉例，未來AI Agent發現零件短缺後，可直接向供應商下單，供應商端同樣由AI Agent接收訂單，並同步完成付款，並進階到可全天候進行交易，不可能再受限於銀行營業時間，因此需要結合穩定幣與智能合約，才能支援機器對機器（Machine-to-Machine）的即時支付。

蔡玉玲指出，穩定幣在AI經濟中可望扮演支付貨幣角色，不僅可支援即時結算，也能處理小額、高頻率的交易，搭配智能合約將有助於完成即時且大量的自動化交易。而供應鏈融資同樣可受惠於相關技術，現行跨境匯款及短期融資仍需經過多道人工流程，資金到帳往往需要一至三天，企業也須負擔額外利息成本，若透過穩定幣與智能合約，可縮短資金周轉時間，提高資金透明度，並支援更小額、更即時的交易需求。

然而，若AI代理人可以進行付款交易，AI治理架構就必須建立起來。臺灣區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞則表示，AI角色快速從工具、內容協作到已具備自主決策能力的AI代理人，但仍有許多問題待解決，包括身分憑證、責任歸屬、資料處理權責及授權範圍等。例如，民眾與AI客服互動時，難以確認對方究竟是人或AI、隸屬哪個組織、是否具備相應的授權、是否具有法律效力，以及相關對話是否能夠被稽核、查核與舉證等。

高崎鈞表示，未來透過可驗證憑證等機制，結合數位身分、資料與AI，建立可信任的授權管理架構，讓AI代理人依據授權範圍執行任務，將是未來AI發展的重要方向。

對於今年台灣金融科技發展的期待，台灣未來祭（FUTUREMODE）大會總監Tiffany Lai用「Upskill」來形容，盼能透過教育與活動提升全民科技應用能力；蔡玉玲則強調「Connectivity」（連結），指出金融科技必須走向跨境連結，善用台灣供應鏈優勢拓展跨境市場；高崎鈞則提出「Interoperability」（互操作性），他認為資料、身分、數位資產等需建立互操作性，並透過數位公共基礎建設與數位信任機制，推動跨境合作。

供應鏈 穩定幣

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