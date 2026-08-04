雅婷智慧與群環簽署MOU 推最懂台灣的標準化地端AI
台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）策略合作夥伴「雅婷智慧」，今天宣布與聯強集團旗下群環科技簽署合作備忘錄（MOU），將以雅婷智慧自主研發的「雅婷FedGPT」為核心，推出預先驗證、標準化的軟硬整合地端AI解決方案，打通企業AI導入的最後一哩路。
雅婷智慧表示，生成式AI企業級應用迎來戰略轉折點，隨著企業對機敏資料資安要求提高，地端AI部署已從選配變成剛需。此次與群環科技合作，希望解決傳統地端AI整合成本高、維運複雜等痛點。
雅婷智慧指出，雖然企業導入生成式AI意願高，但公有雲服務常面臨資料外洩疑慮，傳統地端系統建置則常卡在軟硬體相容性不佳、客製化成本過高，以及後續缺乏營運維護能力等瓶頸。
此次雅婷智慧與群環合作，希望解決以上企業痛點，結合雅婷智慧的地端大語言模型（LLM）技術，與群環科技深厚的通路系統整合能力，提供預先調校、可快速複製的標準化架構。
雅婷智慧與群環今天合作MOU圍繞3大核心，包括將雅婷FedGPT納入群環的AI應用加速平台，導入AI解決方案生態系，為全台經銷商與系統整合商（SI）提供開箱即用的企業級AI產品。
其次將推出預整合軟硬體標準架構，針對不同規模的企業需求，提供彈性且經過預先驗證的部署組合，大幅降低企業初期評估與建置成本。
第3將合力擴大通路賦能與市場推廣，雙方將共同投入經銷夥伴技術培訓與市場推廣計畫，加速協助全台企業建立兼具安全與效率的「企業主權AI」。
雅婷智慧董事長廖群表示，AI技術日新月異，但企業能否真正放心導入AI，關鍵仍在於資料、模型與治理是否掌握在企業自身。雅婷FedGPT正是依循此一理念打造的企業主權AI平台，可完整部署於企業內部環境，資料使用全程留存在組織內部，並能串接既有系統，自動化跨部門、重複性的工作流程，協助企業建立自主可控的AI能力。
群環科技總經理萬文凱表示，群環隸屬聯強集團，深耕商用資訊通路逾40年，長期致力於協助企業推動數位轉型與AI應用發展，擁有涵蓋全台超過2000家經銷商與系統整合商網絡，扮演企業、原廠與產業夥伴間的重要橋梁。
面對AI快速普及所帶來的新契機，群環以AI應用加速平台為核心，串聯國際技術、產業資源與在地應用夥伴，建立從技術導入、人才培育到市場推廣的完整服務模式。未來期待透過與各界夥伴深化合作，共同推動AI技術落地，加速企業智慧轉型，攜手打造更具韌性與創新的AI產業生態系。
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