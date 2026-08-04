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緯創再砸逾百億元擴產全球AI新產能 同步擬發GDR募資
ODM大廠緯創（3231）董事會4日通過計畫發行全球存託憑證（GDR），預計將不超過2.5億股普通股。若以4日收盤價195元，以及發行價折價推算，法人預估，緯創有機會募得至少新台幣450億元左右規模。
緯創董事長林憲銘指出，AI產業現在看起來幾乎以高槓桿比重營運成為常態，從緯創角度來看，雖然短期因為記憶體等零組件缺貨、漲價，客戶需求提前預購相關產能情況下，會讓短期現金壓力增大，但緯創營運體質相當健康，未來會持續消化高槓桿營運比重，仍舊樂觀看待AI是健康成長的產業。
由於當前AI市場需求持續快速成長，緯創4日召開董事會通過，將對台灣新竹、高雄廠區新增資本支出新台幣20億元、85億元，至於在美國則將合計新增5,300萬美元（約合新台幣17.18億元）的資本支出，越南廠則將投入4,000萬美元（新台幣12.97億元），合計緯創在全球新增資本支出約達135.15億元。
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