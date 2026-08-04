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強化半導體供應鏈 科學園區審議會通過5案、共41.58億元投資案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會科學園區審議會4日通過5件投資案、共41.58億元，包含電腦及周邊產業、精密機械產業等，相關投資將帶動半導體設備國產化與供應鏈自主化政策，驅動半導體產業智慧製造升級。

這次核准投資案包括電腦及周邊產業之浩登智能科技、精密機械產業之亞智科技、新台實業公司、丰榮智機等，另有一家不公開，總計投資額41.58億元；此外尚有15件增資案，合計增資156.95億元。

國科會指出，浩登智能科技投資金額0.2億元，整合WebWMS、WCS/MCS、AI Agent、Digital Twin與智慧物流顧問服務，符合智慧製造、工業4.0、供應鏈韌性與高階自動化之產業需求。其優勢在於結合IT與OT，強調跨品牌設備、跨廠區倉儲、低延遲控制、即時派工、路徑最佳化、庫存可視化與數位孿生監控，有助於提升台灣半導體、PCB、精密零組件、電子製造及第三方物流，自動化硬體廠商的附加價值。

亞智科技主要研發先進封裝設備開發及系統整合解決方案，公司長期深耕化學濕製程、電化學沉積（ECD）、自動化整合及智慧製造等核心技術，規劃於臺南園區設置研發中心，聚焦次世代先進封裝設備開發，產品涵蓋玻璃通孔蝕刻設備及雙面電鍍設備，可滿足人工智慧、高效能運算及面板級封裝等市場需求。未來進駐園區後，公司將持續貼近客戶需求，深化共同研發與技術驗證，帶動半導體關鍵設備在地化與國產化。

新台實業投資金額0.15億元，主要產品為半導體設備硬體與製程改善優化、半導體二手設備機台翻新、次世代半導體高純度矽耗材零組件、先進原子層沉積（ALD）製程腔體設計製造。

新台實業主要專注於半導體設備的ASM前端製程設備半導體的爐管（Furnace）、磊晶（Epitaxy）、化學氣相沉積（CVD）及原子層沉積（ALD/PEALD)等高階設備與關鍵零組件，具備從基礎零件維修到最高階「二手機深度翻新買賣並提供原廠級一年保固」之全線技術服務量能。公司廠內常備半導體設備實機驗證平台，所有零組件與機台出廠前均經100%實機匹配測試，確保隨裝即產；並提供半導體高純度矽的晶圓乘載舟(Boat)與矽晶噴嘴(Injector)耗材零組件、晶圓機械手臂（ROBOT）維修、高階量測校正檢測晶圓盒（Robot Measurement Cassette , RMC）；該案進駐中科，在園區建構具備永續減碳效益的自主技術鏈，實質強化台灣半導體高階核心供應鏈之在地化韌性。

丰榮智機投資金額0.5億元，主要產品為半導體晶圓成品智慧包裝與晶圓傳送盒檢測設備、物流與倉儲自動化解決方案，以及半導體封裝測試製程自動化設備。

半導體 供應鏈 科學園區

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