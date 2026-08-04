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晟田啟動半導體大擴產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

AI帶動半導體設備投資潮，晟田（4541）半導體業務大躍進。因應客戶持續擴大資本支出，晟田半導體相關產線已啟動新一波擴產計畫，半導體相關產能滿載後可望增加五成，成為近年最大擴產動作。

法人指出，隨AI應用推升先進製程設備需求，晟田半導體設備零組件出貨持續放量，今年半導體營收占比已提升至25%，帶動全年營收可望突破20億元，2027年營運將續創新高。

晟田指出，AI應用需求持續帶動先進製程半導體資本支出增加，客戶設備投資動能延續，也帶動半導體設備零組件需求穩定提升。依公司統計，截至今年4月，半導體設備零組件營收達1.5億元、年增53.78%，成長速度明顯高於整體營收，半導體已躍居第二大業務，占整體營收比重約25%。

因應半導體訂單快速成長，晟田近期已啟動擴產計畫，不僅納入半導體設備訂單的生產安排，更預估半導體相關產能滿載後可提升約五成，成為公司未來幾年最重要的成長布局。除提高可使用產能外，公司也同步調整產品組合，將資源集中於半導體設備零組件及高附加價值產品，進一步提升獲利能力。

法人表示，半導體已成為晟田營運成長最快的事業，今年營收結構中，航太客供料占49%、半導體占25%、航太自購料占20%、其他占6%，顯示公司正由以航太為主，逐步建立航太與半導體雙引擎的新營運模式。

從營運表現來看，晟田6月營收1.99億元、年增58.7%，創單月歷史新高；第2季營收較前一季增加逾二成，較去年同期增加逾三成；累計上半年營收10億元、年增33.3%，營運維持穩健成長。

法人指出，第1季毛利率雖因產品組合變化略低於市場預期，但隨第2季半導體零組件業務占比提高，加上航太產品組合改善，毛利率可望逐步回升。

半導體 營收 先進製程

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