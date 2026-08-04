亞太16國齊聚台北 8月29日起四大盛會連九天聚焦AI、穩定幣與供應鏈新局

當AI、區塊鏈、穩定幣與數位信任技術快速發展，台灣作為全球供應鏈重要節點，正積極布局下一階段金融科技應用。2026年「潮臺北（Trendy Taipei）」期間，將於8月底至9月初舉辦可信AI黑客松、AFA Awards、FinTechOn 2026暨AFA高峰會，以及台灣未來祭FUTUREMODE四大盛會，串聯亞洲16個經濟體，聚焦AI經濟、跨境支付、供應鏈金融及數位基礎建設。

其中，首屆AFA Awards由亞洲金融科技聯盟（AFA）與臺灣金融科技協會共同舉辦，邀集16個經濟體會員企業參與，並非以早期新創為主要對象，而是鎖定已有跨境經驗、具海外客戶或海外布局能力的成熟金融科技企業。

本屆AFA Awards共收到88件提名，企業經過評選後，將選出前10強，並於9月1日舉行頒獎典禮，最終選出五大獎項得主。AFA主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲表示，獎項目的不只是表彰創新企業，更希望透過AFA橫跨16個經濟體的網絡，協助企業連結國際資金、產業夥伴與市場資源，推動跨境合作。

9月2日至3日舉行的FinTechOn 2026暨AFA高峰會，則聚焦供應鏈、區域金融趨勢、AI及穩定幣等議題。蔡玉玲指出，未來金融科技發展將與全球供應鏈轉型高度結合，AI Agent自主執行採購、交易等任務後，穩定幣與智能合約可望成為支撐機器對機器交易的重要工具。

蔡玉玲表示，AI、大數據可協助供應鏈金融提升信用評估與風險管理能力，而穩定幣則可應用於跨境支付與即時結算，降低企業資金流通成本。未來供應鏈競爭將不只是產能競爭，更是AI、穩定幣與金融數據生態系的整合競爭。

台灣未來祭FUTUREMODE則由過去聚焦區塊鏈與Web3的活動升級，擴展至AI、新興科技及數位創新領域，預計於9月4日至6日在台北花博爭艷館舉行，透過論壇、工作坊及展覽等形式，促進科技與社群交流，以「科技、社群與文化共創」為核心，現場將匯聚來自Google、Mastercard、AMD等頂尖科技龍頭的演講嘉賓，與全球創辦人、研究者同台交流。

台灣未來祭FUTUREMODE大會總監Tiffany Lai表示，今年活動核心關鍵字為「Upskill」，希望提升全民科技應用能力，降低大眾接觸AI與新科技的門檻，讓更多人具備與未來科技接軌的能力。

此外，臺灣區塊鏈愛好者協會也將舉辦「可信AI黑客松」，聚焦AI代理人的身份驗證、授權管理及責任追溯等議題。協會理事長高崎鈞表示，隨著AI Agent從提供建議走向自主執行任務，如何建立可信任的AI治理架構，將成為未來數位基礎建設的重要課題。

高崎鈞指出，AI時代需要結合數位身分、可驗證憑證及互操作性機制，建立安全且可追蹤的應用環境。本次活動也將針對供應鏈、金融、醫療及政府服務等場景，探索可信AI的實際應用。