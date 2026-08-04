緯創持續擴大投資規模 將發行GDR進行海外籌資

緯創（3231）4日除公布財報外，也公告多項重要議案，包含台灣、美國及越南等地的產能擴充及注資，以及發行海外存託憑證進行籌資，同時還於校園設立AI算力中心，支援緯創集團內部的AI運算需求，並透過捐贈運算資源，提供AI研究與教育計畫所需算力。

台灣地區資本支出部分，緯創擬對新竹廠區與高雄廠區分別新增資本支出新台幣20億元與85億元，主要用於取得機器設備，以因應未來產能擴充。美國地區則是通過對Wistron InfoComm (USA) Corporation與SMS Infocomm Corporation兩家100%持股子公司分別新增資本支出2,300萬美元及3,000萬美元，擴充產能以滿足客戶需求。越南地區則擬增資100%持股之子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd.美金4,000萬元。

在如此大量的擴產需求下，緯創依據今年股東常會授權，擬向相關主管機關提出必要申請，發行不超過2.5億股普通股，並以全球存託憑證（GDRs）形式發行，與廣達（2382）一般進行海外籌資。

為因應日益成長的AI發展需求，緯創擬以約新台幣39.67億元，於國立陽明交通大學臺南校區緯創樓設立AI算力中心。此中心將支援緯創集團內部的AI運算需求，並透過捐贈運算資源，提供AI研究與教育計畫所需算力。