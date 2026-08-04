快訊

日本2026防衛白皮書598頁創紀錄！示警中俄朝聯動 指北京恐1招鎖台

S.H.E遭爆明年合體大巨蛋開唱 Hebe「3字」回應給答案

台大五姬「獸醫乃」劉乃潔現況曝光 回母校任教…41歲凍齡美貌驚呆網

聽新聞
0:00 / 0:00

德微7月營收2.91億元再創高 上半年EPS 3.51元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
德微董事長張恩傑（左）與執行副總經理朱鴻鈞。聯合報系資料照
德微董事長張恩傑（左）與執行副總經理朱鴻鈞。聯合報系資料照

功率半導體集團德微科技（3675）今（4）日公告，2026年7月自結合併營收2.91億元，年增29.78%，再創單月營收新高；1月至7月累計合併營收達17.76億元，較去年同期成長19.02%。

德微今年以來營收穩步走升，營運規模持續擴大；上半年累計營收達14.85億元，毛利率升至四成，稅後純益1.86億元，較去年同期大幅成長611%，每股純益（EPS）3.51元，營收與獲利同步攀升。

德微表示，今年以來受惠AI應用、車用電子與工控產品需求強勁，加上客戶低庫存回補，以及高附加價值產品出貨比重提升，帶動整體營運規模擴大，稼動率全面上揚。因應終端應用需求持續成長，德微積極推動產品升級，並深化與國內外客戶的合作，以掌握功率半導體產業的成長契機。

德微近年持續深化IDM布局，由旗下子公司亞昕科技負責晶圓製造，德微聚焦功率元件封裝，並透過銷售通路子公司喜可士拓展市場，建構涵蓋晶圓製造、封裝及銷售的垂直整合體系，持續強化產品開發、產能調度與客戶服務，相關綜效亦逐步反映於營運表現。隨著全球半導體供應鏈重組，以及客戶對供應來源多元化的需求增加，德微憑藉自主製造、品質管理、供貨彈性及產品客製化能力，持續強化國際競爭優勢，並加速布局高附加價值產品應用。

展望下半年，德微表示，隨著高毛利產品逐步放量，公司將持續優化產品組合與營運效率，並積極爭取全球供應鏈調整所帶來的新客戶與合作機會，對下半年營運表現深具信心。

此外，子公司亞昕科技已啟動股票公開發行，並規畫登錄興櫃。未來，集團將透過各子公司的專業分工，在維持上下游協同效益的同時，提升各事業體的營運自主性與市場拓展能力，為集團長期發展挹注成長動能。

德微

延伸閱讀

精測營收／7月6.15億元 月增7.09%、年增49.87%

信邦營收／7月31.67億元再創新高 月增2.41%

暄達財報／上半年EPS 0.29元 較去年同期轉虧為盈

十銓第2季及上半年獲利同創新高 上半年每股賺逾五個股本

相關新聞

黃崇仁生前未竟心願曝…家屬：全力支持力積電經營團隊 盼兌現明年配息承諾

力積電董事長黃崇仁辭世後，公司今天舉行媒體茶敘，由代理董事長謝再居、總經理朱憲國及黃崇仁家族委託代表、集團法律顧問陳錦隆律師共同對外說明後續規畫。陳錦隆也代表轉達黃崇仁遺願說，黃崇仁家屬將全力支持現有專業經理人團隊，依照黃崇仁生前規畫的方向持續經營，公司策略與營運方向不會改變。

力積電提三大經營方針 代理董事長謝再居：大型投資採審慎策略

力積電董事長黃崇仁辭世後，後續股權結構及經營方針備受股東及投資圈關注。經營團隊今日特別由代理董事長謝再居、總經理朱憲國及集團律師陳錦隆等人共同對外說明未來經營方向及股權變動情況。朱憲國提出「三個不改變」作為公司未來經營主軸，包括本業持續成長、經營團隊穩定及發展方向不變...

力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

力晶集團創辦人暨力積電前董事長黃崇仁日前辭世，公司已決定在台北總部騰出空間設置追思會場，供各界親友及關心黃董事長的朋友前來致意，向黃崇仁做最後的告別。目前已著手成立治喪委員會，相關工作仍在進行當中。但目前已確認，台積電創辦人張忠謀已同意擔任治喪委員會榮譽主任委員。

緯創持續擴大投資規模 將發行GDR進行海外籌資

緯創（3231）4日除公布財報外，也公告多項重要議案，包含台灣、美國及越南等地的產能擴充及注資，以及發行海外存託憑證進行籌資，同時還於校園設立AI算力中心，支援緯創集團內部的AI運算需求，並透過捐贈運算資源，提供AI研究與教育計畫所需算力。

供料限制箝制出貨力道 Q3全球伺服器將季增2.8％

DIGITIMES最新伺服器產業調查報告指出，儘管2026年第2季受到記憶體、CPU及IC載板等關鍵零組件供應吃緊影響，箝制整機系統出貨力道，全球伺服器出貨量僅較前季微幅成長3.8%。預估第3季全球伺服器出貨量將首度突破500萬台大關，較前季季增2.8%，成長動能雖延續，但因缺料問題壓抑，增速將較前季放緩...

兆基屋管傳財務危機 宏碁施振榮力挺：看好新經營團隊未來發展

國內包租代管龍頭兆基屋管相關公司爆發財務危機，趙姬投資、寄居蟹管理顧問發行的公司債傳出無法正常兌付。對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮4日表示，兆基本身公司治理應該是非常到位，他（原董事長李建成）個人發生的問題，應該有很好的隔離，仍看好兆基未來發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。