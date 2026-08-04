德微7月營收2.91億元再創高 上半年EPS 3.51元

功率半導體集團德微科技（3675）今（4）日公告，2026年7月自結合併營收2.91億元，年增29.78%，再創單月營收新高；1月至7月累計合併營收達17.76億元，較去年同期成長19.02%。

德微今年以來營收穩步走升，營運規模持續擴大；上半年累計營收達14.85億元，毛利率升至四成，稅後純益1.86億元，較去年同期大幅成長611%，每股純益（EPS）3.51元，營收與獲利同步攀升。

德微表示，今年以來受惠AI應用、車用電子與工控產品需求強勁，加上客戶低庫存回補，以及高附加價值產品出貨比重提升，帶動整體營運規模擴大，稼動率全面上揚。因應終端應用需求持續成長，德微積極推動產品升級，並深化與國內外客戶的合作，以掌握功率半導體產業的成長契機。

德微近年持續深化IDM布局，由旗下子公司亞昕科技負責晶圓製造，德微聚焦功率元件封裝，並透過銷售通路子公司喜可士拓展市場，建構涵蓋晶圓製造、封裝及銷售的垂直整合體系，持續強化產品開發、產能調度與客戶服務，相關綜效亦逐步反映於營運表現。隨著全球半導體供應鏈重組，以及客戶對供應來源多元化的需求增加，德微憑藉自主製造、品質管理、供貨彈性及產品客製化能力，持續強化國際競爭優勢，並加速布局高附加價值產品應用。

展望下半年，德微表示，隨著高毛利產品逐步放量，公司將持續優化產品組合與營運效率，並積極爭取全球供應鏈調整所帶來的新客戶與合作機會，對下半年營運表現深具信心。

此外，子公司亞昕科技已啟動股票公開發行，並規畫登錄興櫃。未來，集團將透過各子公司的專業分工，在維持上下游協同效益的同時，提升各事業體的營運自主性與市場拓展能力，為集團長期發展挹注成長動能。