力積電提三大經營方針 代理董事長謝再居：大型投資採審慎策略

力積電董事長黃崇仁辭世後，後續股權結構及經營方針備受股東及投資圈關注。經營團隊今日特別由代理董事長謝再居、總經理朱憲國及集團律師陳錦隆等人共同對外說明未來經營方向及股權變動情況。朱憲國提出「三個不改變」作為公司未來經營主軸，包括本業持續成長、經營團隊穩定及發展方向不變；謝再居則強調，公司股權與經營權均維持穩定，未來將持續尋求業務與技術合作，但對大型資本支出及海外設廠將採取更審慎的態度。

朱憲國表示，第一個「不改變」是本業持續向上。今年7月營收已較6月小幅成長，8月起成長力道將更加明顯，預估今年自第二季起至第四季，每一季營收都有機會維持雙位數季增。他指出，雖然近期市場對AI雲端服務供應商（CSP）資本支出、全球股市修正及韓國同業擴產有所疑慮，但就公司實際觀察，客戶需求並未轉弱，產能仍相當吃緊，價格調漲趨勢也未改變，因此對營運展望維持樂觀看法。

第二個「不改變」則是經營團隊穩定。朱憲國表示，公司主要經營團隊共事已超過30年，黃崇仁突然辭世雖令人不捨，但並未影響公司日常營運，所有業務均依既定計畫推進。

第三個「不改變」則是未來發展方向。朱憲國指出，力積電近年積極布局3D AI Foundry，相關業務占營收比重已由3%提升至7%，目標三年內提高至20%。除晶圓代工外，公司同步布局PWI、IPD等關鍵元件，希望藉由AI先進封裝相關技術，避開成熟製程紅海競爭，打造更高附加價值的產品組合。

代理董事長謝再居則表示，黃崇仁家族已明確表態支持現有專業經理人團隊，股權結構與經營權均維持穩定，公司將依照黃崇仁生前規劃持續推動既定策略，不會因人事變動而改變方向。

對於市場關注未來是否擴大與國際大廠合作，謝再居表示，公司對業務合作及技術合作始終抱持開放態度，目前包括AI先進封裝等領域均持續與國際客戶合作，也不排除未來與海外客戶採取合資（Joint Venture）等方式拓展市場。

不過，他也強調，相較於業務與技術合作，公司對於大型資本投資將採取更審慎的策略。他坦言，自己與黃崇仁的經營風格有所不同，黃崇仁擅長把握機會，而自己更重視風險控管，因此未來涉及大型設廠或重大資本支出時，將優先評估市場需求、投資效益與財務風險，在確保長期競爭力前提下才會推動投資，不會因市場熱潮而貿然擴張。

謝再居表示，未來力積電仍將依循黃崇仁生前規劃穩健前進，在維持財務紀律的同時，持續深化AI、先進封裝及高附加價值晶圓代工布局，兼顧成長與獲利，為股東創造長期價值。

至於力積電最大控股公司力晶創新投資，陳錦隆表示已在8月3日舉行董事會，黃崇仁逝世後，謝明霖於2026年8月3日接任力晶創新投控董事長，並維持總經理職務。謝明霖同時擔任力晶創新投控派駐於力積電的法人董事代表人，參與力積電的董事會運作。