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供料限制箝制出貨力道 Q3全球伺服器將季增2.8％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
DIGITIMES最新伺服器產業調查報告表示，供料限制箝制出貨力道，Q3全球伺服器將季增2.8％。聯合報系資料照
DIGITIMES最新伺服器產業調查報告表示，供料限制箝制出貨力道，Q3全球伺服器將季增2.8％。聯合報系資料照

DIGITIMES最新伺服器產業調查報告指出，儘管2026年第2季受到記憶體、CPU及IC載板等關鍵零組件供應吃緊影響，箝制整機系統出貨力道，全球伺服器出貨量僅較前季微幅成長3.8%。預估第3季全球伺服器出貨量將首度突破500萬台大關，較前季季增2.8%，成長動能雖延續，但因缺料問題壓抑，增速將較前季放緩；第4季雖面臨平台世代轉換與長短料挑戰將微幅季減2.4%，但2026全年出貨總量仍將達到1,949萬台，年增17.4%，創下歷史新高紀錄。

回顧第2季市場表現，大型雲端業者與品牌商呈現兩樣情。美系大型雲端業者（CSP）採購量季成長11.6%，主因在於Agentic AI應用的加速發展，帶動雲端業者算力部署從過去以加速器為主的AI伺服器，更多地轉向以CPU為主的運算與儲存伺服器。相對地，品牌商出貨則衰退5.6%，除較大型雲端業者受到更多供給限制外，一般企業客戶對伺服器漲價的接受度較低，因而造成出貨不如預期。

展望第3季，全球伺服器出貨動能雖得以延續，但增速因缺料問題壓抑而放緩。其中，美系大型雲端業者採購量僅季增1.7%，成長明顯趨緩；品牌商則可望迎來反彈，戴爾（Dell）、美超微（Supermicro）與慧與（HPE）三大品牌廠合計出貨量預估將季增5.8%。

第3季在客戶採購排名方面，亞馬遜（Amazon）以21.3%的佔比連兩季穩居全球伺服器採購龍頭，佔比與前季持平。Meta則隨著新一代CPU平台開始放量，擺脫前季機種迭代的空窗期，佔比自第2季的15.6%大幅反彈至18.2%，躍居第二。戴爾以10%排名第三；微軟（Microsoft）與美超微則分居第四、第五名，其中美超微預期受惠於AI伺服器出貨回升。Google則因採購遞延，占比降至6.7%，預期第4季可望重回第四名。

第3季台廠代工出貨競爭格局則將呈現出貨龍頭廣達與第二名緯穎差距收斂的趨勢。廣達第3季出貨占全球比重將回落至2成以內，仍居首位；而緯穎在來自微軟、Meta與亞馬遜三大雲端客戶的訂單皆同步成長下，第3季占比將顯著提升。

伺服器

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