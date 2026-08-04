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影／力積電代董事長謝再居：依循黃崇仁承諾 配發股利

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居（左）、總經理朱憲國（右）等出席談黃崇仁過世後治喪事宜及力積電未來營運。記者曾學仁／攝影
力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居（左）、總經理朱憲國（右）等出席談黃崇仁過世後治喪事宜及力積電未來營運。記者曾學仁／攝影

力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居、總經理朱憲國、力積電副總譚仲民等出席談黃崇仁過世後治喪事宜及力積電未來營運，謝再居表示，黃崇仁今年在股東會曾向股東承諾，公司將配發股利，這也是經營團隊努力實現的重要目標。「希望在我這一任任期內，最晚明年就能真正落實董事長對股東的承諾」。謝再居向力積電三、四十萬名股東喊話，希望大家放心，經營團隊將延續董事長的理念，持續帶領公司穩健向前。

力積電代董事長謝再居表示，黃崇仁逝世的消息非常令人震驚，近日可說是「兵荒馬亂」，沒有預期這麼早要處理這事情。他2年前辭去總經理職務，轉任副董事長，原本打算退休，如今在員工的期待下出面主持大局，要承擔比以前更多的責任。

謝再居表示，經過幾天沉澱後，確認黃崇仁家屬會繼續支持營運團隊，在現有基礎下，延續記憶體、邏輯代工及AI封裝所需各種半導體零件業務。

力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居（圖）出席談黃崇仁過世後治喪事宜及力積電未來營運。記者曾學仁／攝影
力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居（圖）出席談黃崇仁過世後治喪事宜及力積電未來營運。記者曾學仁／攝影

力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居（左）、總經理朱憲國（右）等出席談黃崇仁過世後治喪事宜及力積電未來營運。記者曾學仁／攝影
力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居（左）、總經理朱憲國（右）等出席談黃崇仁過世後治喪事宜及力積電未來營運。記者曾學仁／攝影

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