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臨危接棒力積電延續3大業務 謝再居：未來風格保守「不會那麼衝」

中央社／ 台北4日電
力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居出席談黃崇仁過世後治喪及力積電未來營運。記者曾學仁／攝影
力積電今天舉行記者會，力積電代董事長謝再居出席談黃崇仁過世後治喪及力積電未來營運。記者曾學仁／攝影

晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁於7月31日因心肺衰竭離世，由副董事長謝再居代理董事長職務。謝再居今天表示，會在現有基礎下，延續記憶體、邏輯代工及AI封裝所需各種半導體零件業務，盼達成黃崇仁交代未來都會有股利的心願，希望力積電股東能夠放心。

力積電今天舉行媒體交流會，謝再居與總經理朱憲國出面說明黃崇仁逝世後力積電的營運發展方向。

謝再居說，黃崇仁逝世的消息非常令人震驚，近日可說是「兵荒馬亂」，沒有預期這麼早要處理這事情。他2年前辭去總經理職務，轉任副董事長，原本打算退休，如今在員工的期待下出面主持大局，要承擔比以前更多的責任。

謝再居表示，經過幾天沉澱後，確認黃崇仁家屬會繼續支持營運團隊，在現有基礎下，延續記憶體、邏輯代工及AI封裝所需各種半導體零件業務。

謝再居說，他的個性與黃崇仁有點相輔相成，在面對新的機會時，黃崇仁生性樂觀，自己則主要考量風險因素，有時候要拉黃崇仁一把；未來由他決定事情，可以預見未來風格是保守，「不會那麼衝」。

他表示，當前態勢對半導體有利，力積電是做代工，產品平均售價提升會有遞延效應，預期未來半年業績可望月月高升，營收與獲利都可以有不錯表現。

謝再居說，依照公司規章，力積電有賺錢時，每半年要分紅給股東一次，下個月的董事會也許就會決定上半年的分紅。若市場能夠維持，力積電未來每年可望獲利，希望能達成黃崇仁交代未來都會有股利的心願，並希望力積電股東能夠放心。

朱憲國則提出3個不變，第1是力積電本業向上沒有改變，8月起營收將會明顯往上走；第2是團隊沒有改變，營運正常，沒有受黃崇仁逝世影響；第3是未來方向也不會改變，3D AI代工業績將占總營收20%。

力積電副總經理譚仲民說，力積電將在南京東路三段的辦公室設置追思會場，自8月5日至12日開放外界預約追思，為黃崇仁最後送別。

譚仲民表示，目前還在籌組治喪委員會，台積電創辦人張忠謀同意出任治喪委員會榮譽主委。

譚仲民說，力積電最大法人股東力晶創新投資控股8月3日決定，由原總經理謝明霖升任董事長，未來雙方的策略合作不會有大變化。

黃崇仁 力積電

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