勤業眾信揭2026亞太CFO調查 AI成企業成長新引擎

全球風險升溫，但亞太企業對自身發展仍展現高度信心。最新《2026亞太地區財務長調查》顯示，儘管面臨地緣政治衝突、供應鏈重組及通膨壓力等挑戰，財務長對自身企業前景的淨樂觀指數仍達41%，明顯高於對全球經濟的看法，反映企業正以更具韌性與彈性的策略因應市場不確定性。勤業眾信建議，企業除了持續投入技術、服務及硬體創新，更應強化財務管理的抗風險能力與靈活性，打造長期競爭優勢。

勤業眾信聯合會計師事務所4日舉辦「動盪中樂觀前行：全球風險當前，財務長信心不減」論壇，並發布《2026亞太地區財務長調查》，探討全球風險升高下，企業如何透過科技、數據、AI及人才布局，提升營運韌性與長期競爭力。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理張益紳表示，從產業趨勢來看，地緣政治風險、供應鏈重組及AI投資浪潮，已成為影響企業決策的三大關鍵因素。

調查顯示，高達82%的財務長認為，地緣政治動盪是未來一年最大的外部風險，但多數企業並未因此轉趨保守，反而更積極投入既有市場創新、拓展客戶及提升營運效率。

他指出，AI也已從概念驗證走向創造商業價值的階段。目前已有54%的企業在部分業務導入AI，超過半數財務長表示AI已帶來實際商業價值；而在廣泛部署AI的企業中，更有65%認為成果符合甚至超越預期。

張益紳建議，企業應將風險管理從短期應變提升為長期韌性布局，除了持續強化現金流、成本及供應鏈管理，也要加速推動數位轉型、提升資料品質及培育AI人才。未來能有效整合科技、數據與人才的企業，將更有機會把全球風險轉化為在地競爭優勢，在不確定的市場環境中掌握成長契機。

urCFO優福股份有限公司創辦人兼執行長張鼎聲則表示，企業韌性不只是成本控管，更重要的是建立具彈性的營運架構。「組織彈性」已成為財務長布局未來的核心策略，未來CFO的角色也將從成本控制者，轉變為韌性設計者，不僅要管理成本結構與現金流，更須兼顧人力配置及數位轉型，透過更靈活的資源配置模式支撐企業成長。

張鼎聲強調，韌性並非一味節省成本，而是打造具有彈性的組織，因此提出「交易處理層、執行分析層、判斷決策層」三層式財務人力架構，協助企業提升面對市場波動的應變能力，強化長期競爭力。

urCFO優福股份有限公司創辧人兼執行長張鼎聲。圖／業者提供