黃崇仁生前未竟心願曝…家屬：全力支持力積電經營團隊 盼兌現明年配息承諾

力積電董事長黃崇仁辭世後，公司今天舉行媒體茶敘，由代理董事長謝再居、總經理朱憲國及黃崇仁家族委託代表、集團法律顧問陳錦隆律師共同對外說明後續規畫。陳錦隆也代表轉達黃崇仁遺願說，黃崇仁家屬將全力支持現有專業經理人團隊，依照黃崇仁生前規畫的方向持續經營，公司策略與營運方向不會改變。

陳錦隆表示，他自1987年起擔任集團法律顧問，一路陪伴黃崇仁從力捷電腦、力晶半導體到力積電轉型，兩人早已不只是律師與當事人的關係，更是多年好友。他形容黃崇仁是「不可救藥的樂觀主義者」，一生始終秉持樂觀、奮鬥的精神，對其辭世深感悲痛。

陳錦隆指出，受黃崇仁家屬委託，他代表家屬向外界傳達三項訊息。首先，家屬感謝力晶集團專業經理人團隊願意共同承擔經營重任，並相信經營團隊將秉持黃崇仁奮鬥不懈的精神，帶領公司平穩度過傳承階段，持續推動企業發展，為台灣半導體產業與社會做出貢獻。

其次，他表示，目前經營團隊成員皆是與黃崇仁共事超過30年的老戰友，熟悉集團旗下各公司業務，也將依法善盡忠實義務及注意義務，為全體股東創造最大利益，因此家屬對現有經營團隊給予充分信任與支持。

至於家屬對經營團隊的唯一期待，陳錦隆說，就是希望完成黃崇仁生前未竟的心願。他指出，黃崇仁在7月14日法說會中曾向股東承諾，力積電明年一定恢復配發股利，家屬相信經營團隊將努力兌現這項承諾，完成黃崇仁對股東的最後承諾。