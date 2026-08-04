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力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

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力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀將出任已故力積電董事長黃崇仁治喪委員會榮譽主任委員 。路透
台積電創辦人張忠謀將出任已故力積電董事長黃崇仁治喪委員會榮譽主任委員 。路透

力晶集團創辦人暨力積電前董事長黃崇仁日前辭世，公司已決定在台北總部騰出空間設置追思會場，供各界親友及關心黃董事長的朋友前來致意，向黃崇仁做最後的告別。目前已著手成立治喪委員會，相關工作仍在進行當中。但目前已確認，台積電創辦人張忠謀已同意擔任治喪委員會榮譽主任委員。

力積電表示，追思會場將自8月5日（明天）起至8月12日止開放，期間包含周六、周日都照常開放，歡迎各界人士前來追思、鞠躬致意。為了維持現場秩序，追思活動將採預約制辦理。

公司已安排專責聯絡窗口，欲前往致意的親友及各界人士，可先透過窗口預約時段，再依約前往追思會場，向黃崇仁獻上最後的敬意。

公司將等8月12日追思活動結束後，公司也將進一步籌辦告別式相關事宜。目前已著手成立治喪委員會，相關工作仍在進行當中。現階段已確認，台積電創辦人張忠謀已同意擔任治喪委員會榮譽主任委員。

至於告別式舉行的時間、地點及其他細節，目前仍在規劃中，待確認後，將於近期通知親友及各界關心此事的人士。

力晶集團創辦人暨力積電前董事長黃崇仁（圖）日前辭世。聯合報系資料照
力晶集團創辦人暨力積電前董事長黃崇仁（圖）日前辭世。聯合報系資料照

力積電 黃崇仁 張忠謀 力晶

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