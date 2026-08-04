力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

力晶集團創辦人暨力積電前董事長黃崇仁日前辭世，公司已決定在台北總部騰出空間設置追思會場，供各界親友及關心黃董事長的朋友前來致意，向黃崇仁做最後的告別。目前已著手成立治喪委員會，相關工作仍在進行當中。但目前已確認，台積電創辦人張忠謀已同意擔任治喪委員會榮譽主任委員。

力積電表示，追思會場將自8月5日（明天）起至8月12日止開放，期間包含周六、周日都照常開放，歡迎各界人士前來追思、鞠躬致意。為了維持現場秩序，追思活動將採預約制辦理。

公司已安排專責聯絡窗口，欲前往致意的親友及各界人士，可先透過窗口預約時段，再依約前往追思會場，向黃崇仁獻上最後的敬意。

公司將等8月12日追思活動結束後，公司也將進一步籌辦告別式相關事宜。目前已著手成立治喪委員會，相關工作仍在進行當中。現階段已確認，台積電創辦人張忠謀已同意擔任治喪委員會榮譽主任委員。

至於告別式舉行的時間、地點及其他細節，目前仍在規劃中，待確認後，將於近期通知親友及各界關心此事的人士。