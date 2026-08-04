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兆基屋管傳財務危機 宏碁施振榮力挺：看好新經營團隊未來發展

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為AI物聯網大聯盟榮譽會長施振榮、台灣全球無線平台策進會理事長游明豐。記者吳凱中／攝影
左至右為AI物聯網大聯盟榮譽會長施振榮、台灣全球無線平台策進會理事長游明豐。記者吳凱中／攝影

國內包租代管龍頭兆基屋管相關公司爆發財務危機，趙姬投資、寄居蟹管理顧問發行的公司債傳出無法正常兌付。對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮4日表示，兆基本身公司治理應該是非常到位，他（原董事長李建成）個人發生的問題，應該有很好的隔離，仍看好兆基未來發展。

AI物聯網大聯盟4日主辦「AI無人載具 × 通訊韌性 × 資安跨域應用研討會」，施振榮以AI物聯網大聯盟榮譽會長身分出席，由於宏碁為兆基屋管大股東，兆基屋管爆發財務危機，引起外界關注影響性。

對此，施振榮回應，昨天自己有打電話跟當事人了解，這裡有一些誤解，但是兆基本身的公司治理應該是非常的到位。他個人發生的問題，應該有很好的隔離。而且面對未來兆基的機會，可能新的董事、董事長，經營團隊也可以再掌握未來發展的機會。

施振榮仍看好兆基屋管發展，他分析，如果從日本的案例來講，應該成長以及對所有供需、裝潢、服務的空間還非常非常大。

施振榮認為，要了解投資的公司，不管是誠信治理也好，都要非常小心。因為現在有很多「向錢看齊」的、要快速回收的這種心理，常常會因此踩到地雷。

宏碁集團於2024年5月砸下3.37億元入股兆基，取得約2成普通股權益。宏碁並於2025年後續再參與現金增資及特別股認購，總投資金額一度累計超過10億元；隨後於2025年底董事會通過收回1,400萬股特別股（總額7億元），保留持有的普通股。

宏碁3日晚間聲明，兆基屋管近年持續強化公司治理，並將大股東個人投資行為與公司營運明確區隔。日前，董事會已請趙姬投資及其代表人辭任董事與總經理。媒體報導所涉投資及債務問題均屬個人行為，與兆基屋管無關。

兆基屋管 宏碁 施振榮

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