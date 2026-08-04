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當心假冒政府機關詐騙 資安署籲勿點連結、勿提供個資

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

詐騙手法再翻新。數位發展部資通安全署近日接獲通報，有詐騙集團冒用政府機關名義，透過發送惡意簡訊及撥打詐騙電話，企圖騙取民眾個資與財產。資安署4日嚴正澄清，相關訊息及來電均屬假冒，提醒民眾提高警覺，切勿點擊不明連結、下載檔案或提供個人資料。

資安署指出，近期有詐騙集團刻意將「數位發展部資通安全署」竄改為「數據發展部資訊安全署」，發送內容宣稱「因應勒索軟體攻擊，請速下載終端資安防護元件更新」，並附上短網址，企圖營造急迫情境，誘導民眾點擊釣魚連結。

資安署強調，政府機關不會透過簡訊要求民眾下載任何「資安防護元件」或更新檔，官方網站網址均以「.gov.tw」結尾，政府專屬簡訊也已逐步導入「111」短碼平台發送，民眾收到可疑訊息應提高警覺。

除假簡訊外，近期也有詐騙集團假冒政府機關來電，聲稱民眾個資外洩或電話遭冒用，藉此要求提供帳號密碼或配合轉帳。資安署表示，政府絕不會主動致電通知個資外洩，也不會要求民眾提供個人帳密或操作ATM、網路銀行轉帳，如接獲相關電話應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線查證。

資安署呼籲民眾牢記三項防詐原則，包括「不點擊、不下載」，收到來源不明或附有短網址的簡訊，不應點擊連結或下載任何軟體；「不提供、不轉帳」，切勿依照不明來電指示提供身分證字號、帳戶密碼等個資，或進行任何匯款操作；以及「要求證」，對可疑訊息、網址或來電採取「零信任」態度，先透過165反詐騙專線查證。

資安署表示，建立正確的資安意識與查證習慣，是防範網路及電信詐騙最有效的方式，呼籲民眾提高警覺，共同守護個資及財產安全。

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