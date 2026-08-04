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百萬「Retro」用戶看過來 台灣大成 Retro 全球首家電信夥伴

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

社群動態逐漸被推薦內容、廣告與陌生短影音占據，許多使用者開始重新尋找能與親友單純分享生活的空間，無壓社交App「Retro」在台灣已經累積百萬用戶，且是全球最大市場。看準商機，台灣大哥大（3045）4日宣布成為「Retro」全球首家電信合作夥伴，月租型用戶可免費兌換價值1,190元的Retro Premium一年方案。

Retro由Instagram前團隊成員打造，以「真朋友社群」為核心，透過周記記錄生活，不必追逐即時更新或公開流量，使用者可與親友分享日常、建立共同相簿，並透過定期回顧保存重要時刻。

Retro創辦人暨執行長Nathan Sharp表示，台灣是Retro最早受到用戶熱烈支持、也是目前全球最大的市場，在台用戶已突破100萬。

Nathan Sharp認為，台灣用戶對真實互動與生活分享的重視，不僅與Retro的理念高度契合，更持續啟發我們不斷創新。我們持續向台灣用戶學習，並將台灣用戶的使用經驗與回饋，作為新功能開發的重要靈感，打造更貼近用戶需求的產品。攜手台灣大，期待讓更多台灣用戶體驗沒有演算法、沒有廣告、回歸真實分享的社群新生活。

台灣用戶占Retro全球用戶34.2%，為Retro全球最大市場，台灣大將與Retro合作，共同推廣以真實關係為核心的社群體驗。

台灣大表示，此次合作延續Telco+Tech策略，從提供高速連線，延續到「關注人們如何使用科技、與誰連結」，透過精選降低演算法與廣告干擾的數位服務，讓使用者把注意力留給真正重要的人，讓科技服務親友關係。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大從提供高速連線，進一步精選不搶奪注意力的數位服務，讓科技重新服務人與人之間的真實連結。5G帶來的不只是更快的連線，更重要的是全時、全場景穩定的數位體驗，以優質網路為基礎，結合Telco+Tech策略拓展影音娛樂、AI應用、智慧移動、電商等多元服務，讓科技創造更多價值。

林東閔指出，與Retro合作，希望提供用戶另一種新的社群體驗，更自在地記錄生活。未來台灣大也將持續整合更多創新科技服務，打造更完整的數位生活。

台灣大指出，攜手Retro，帶來五大社群新體驗，一、零演算法、零廣告、零陌生人，純粹好友分享；二、周記式生活紀錄，每周上傳照片，由系統自動整理回憶，不必追逐即時更新；三、專屬生活回顧，定期生成生活精華，日常成為珍藏；四、好友共同相簿：集中記錄聚會、旅行等共享時刻；五、Premium完整升級，台灣大月租用戶免費體驗價值1,190元Retro Premium一年方案，提供不限時間回溯、影片分享、無限分享連結、更多回顧版型及專屬App圖示等功能。

台灣大 家電 社群

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