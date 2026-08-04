CCL 材料出貨升溫 國精化盤中一度亮燈漲停

當社群動態逐漸被推薦內容、廣告與陌生短影音占據，許多使用者開始重新尋找能與親友單純分享生活的空間，無壓社交App「Retro」在台灣已經累積百萬用戶，且是全球最大市場。看準商機，台灣大哥大（3045）4日宣布成為「Retro」全球首家電信合作夥伴，月租型用戶可免費兌換價值1,190元的Retro Premium一年方案。

2026-08-04 13:41