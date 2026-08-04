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營運動能持續上修 法人調升創意投資評等及目標價
創意（3443）第2季財報優於預期、第3季營運動能持續上修，加上費用控管良好，客戶從雲端AI延伸至終端AI，未來更有光通高速傳輸潛在客戶，法人對於後市看法更趨樂觀，同步調升投資評等、獲利預估值及目標價。
大型投顧法人分析，創意第2季營收、營業利益及稅後純益均繳出超標成績單，預估第3季先進製程產能取得順利，量產營收仍有雙位數成長，且費用控制得宜，整體營收及獲利可望續創新高。
目前X86 CPU持續缺貨，創意客戶更願改用自研ARM BASE的CPU，法人將CPU出貨量上修至120萬顆以上。展望2027年，目前CPU與該CSP ASIC配比為一比四，並逐步提升至一比二，市場預估CSP ASIC出貨量將達800萬顆以上，推估搭配的CPU至少超過200萬顆。
此外，創意在2026年第4季將有CSP二代CPU TAPE OUT，單價將略高於前一代產品，以200萬顆一代CP及50萬顆二代CPU計算，法人預估將貢獻營收25億美元以上。
在新CSP ASIC客戶方面，法人指出，創意憑藉後段設計能力，將提供客戶另一個降低成本的解決方案，在合約負債及庫存部分，則協助客戶備料HBM等，評估CSP客戶下一代ASIC都會將記憶體升級成HBM 4，幫客戶備料可能是為客戶下一代產品做研發而準備。
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