快訊

全家T恤與UNIQLO價差不到2元 日本人為何去超商買衣服

常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用

熊本地震一周後：避難的前車之鑑，日本能降低「災害關聯死」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

營運動能持續上修 法人調升創意投資評等及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

創意（3443）第2季財報優於預期、第3季營運動能持續上修，加上費用控管良好，客戶從雲端AI延伸至終端AI，未來更有光通高速傳輸潛在客戶，法人對於後市看法更趨樂觀，同步調升投資評等、獲利預估值及目標價

大型投顧法人分析，創意第2季營收、營業利益及稅後純益均繳出超標成績單，預估第3季先進製程產能取得順利，量產營收仍有雙位數成長，且費用控制得宜，整體營收及獲利可望續創新高。

目前X86 CPU持續缺貨，創意客戶更願改用自研ARM BASE的CPU，法人將CPU出貨量上修至120萬顆以上。展望2027年，目前CPU與該CSP ASIC配比為一比四，並逐步提升至一比二，市場預估CSP ASIC出貨量將達800萬顆以上，推估搭配的CPU至少超過200萬顆。

此外，創意在2026年第4季將有CSP二代CPU TAPE OUT，單價將略高於前一代產品，以200萬顆一代CP及50萬顆二代CPU計算，法人預估將貢獻營收25億美元以上。

在新CSP ASIC客戶方面，法人指出，創意憑藉後段設計能力，將提供客戶另一個降低成本的解決方案，在合約負債及庫存部分，則協助客戶備料HBM等，評估CSP客戶下一代ASIC都會將記憶體升級成HBM 4，幫客戶備料可能是為客戶下一代產品做研發而準備。

營收 法人 目標價

延伸閱讀

資本支出及展望超標 法人調升日月光獲利預估值及目標價

亞馬遜上調資本支出 市場看好智邦營運將受惠

川湖衝上9,495元改寫歷史新高！法人看好營收一路旺到2027

外資喊買目標價上看7,000元 權值二哥聯發科飆漲停

相關新聞

賴總統：善用 AI、半導體高科技產業優勢 打造非紅供應鏈

賴清德總統4日出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」。他表示，台灣向世界傳達三項不變的方向，並將善用AI、半導體、資通訊等高科技產業優勢，持續深化產業交流、提升經貿關係，一起打造「非紅供應鏈」。

英特爾先進封裝報捷！力積電獨供矽電容獲追單成大贏家 聯電也吃紅

英特爾EMIB-T先進封裝良率與訂單大躍進，傳成本約比台積電CoWoS低50%，吸引聯發科、博通、Meta等大咖躍躍欲試下單。力積電（6770）獨家供應英特爾關鍵矽電容（Silicon Capacitor），現有產能已被客戶全數掃光，正積極擴產因應，成為英特爾台廠供應鏈最大贏家。

全球九大CSP廠資本支出飆 今年看增90% 鴻海、廣達等受惠

根據集邦科技（TrendForce）最新研究，因應AI基礎建設需求強勁，估計2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出將年增約90%。

CSP廠出招變現 支撐算力擴張

集邦科技（Trendforce）預估，2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出年增約90%，總金額將突破8,867億美元，市場憂心大規模的投入能否得到相應報酬，而Google第2季自由現金流轉負更引起投資人擔憂。

英特爾先進封裝進化 力積電獨供矽電容

英特爾EMIB-T先進封裝良率與訂單大躍進，力積電獨家供應英特爾關鍵矽電容（Silicon Capacitor），現有產能已被客戶全數掃光，正積極擴產因應，成為英特爾台廠供應鏈最大贏家。

蘋果相機版AirPods 下月亮相

蘋果雖面臨記憶體供應短缺拖累硬體銷售問題，仍積極開發新品。彭博Power On電子報指出，蘋果研發首款搭載相機的AirPods已有一段時日，儘管原先受關注的版本已延至2027年推出，但另一個版本可能最快今年9月亮相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。