供料限制箝制出貨力道 今年第3季全球伺服器將季增2.8％
根據DIGITIMES最新伺服器產業調查報告指出，儘管2026年第2季受到記憶體、CPU及IC載板等關鍵零組件供應吃緊影響，箝制整機系統出貨力道，全球伺服器出貨量僅較前季微幅成長3.8%。預估第3季全球伺服器出貨量將首度突破500萬台大關，較前季季增2.8%，成長動能雖延續，但因缺料問題壓抑，增速將較前季放緩；第4季雖面臨平台世代轉換與長短料挑戰將微幅季減2.4%，但2026全年出貨總量仍將達到1,949萬台，年增17.4%，創下歷史新高紀錄。
回顧第2季市場表現，大型雲端業者與品牌商呈現兩樣情。美系大型雲端業者（CSP）採購量季成長11.6%，主因在於Agentic AI應用的加速發展，帶動雲端業者算力部署從過去以加速器為主的AI伺服器，更多地轉向以CPU為主的運算與儲存伺服器。相對地，品牌商出貨則衰退5.6%，除較大型雲端業者受到更多供給限制外，一般企業客戶對伺服器漲價的接受度較低，因而造成出貨不如預期。
展望第3季，全球伺服器出貨動能雖得以延續，但增速因缺料問題壓抑而放緩。其中，美系大型雲端業者採購量僅季增1.7%，成長明顯趨緩；品牌商則可望迎來反彈，戴爾（Dell）、美超微（Supermicro）與慧與（HPE）三大品牌廠合計出貨量預估將季增5.8%。
第3季在客戶採購排名方面，亞馬遜（Amazon）以21.3%的佔比連兩季穩居全球伺服器採購龍頭，佔比與前季持平。Meta則隨著新一代CPU平台開始放量，擺脫前季機種迭代的空窗期，佔比自第2季的15.6%大幅反彈至18.2%，躍居第二。戴爾以10%排名第三；微軟（Microsoft）與美超微則分居第四、第五名，其中美超微預期受惠於AI伺服器出貨回升。Google則因採購遞延，佔比降至6.7%，預期第4季可望重回第四名。
第3季台廠代工出貨競爭格局則將呈現出貨龍頭廣達（2382）與第二名緯穎（6669）差距收斂的趨勢。廣達第3季出貨佔全球比重將回落至2成以內，仍居首位；而緯穎在來自微軟、Meta與亞馬遜三大雲端客戶的訂單皆同步成長下，第3季佔比將顯著提升。
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